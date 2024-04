El PSC vol prioritzar infraestructures, l'habitatge i l'ocupació al Ripollès

Sílvia Paneque, cap de llista del PSC, ha visitat aquest cap de setmana Campdevànol i el mercat de Ripoll, i ho ha fet acompanyada dels regidors de Campdevànol, Xavier Capdevila, de Ripoll Enric Pérez i l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart. «Allò que ja reivindicàvem el 2021 per al Ripollès, ho continuem reivindicant aquest 2024, perquè no han arribat inversions a la comarca durant aquests anys. Continuem parlant de l'R3 i el seu desdoblament i modernització i del túnel d'Aiguafreda el Figaró que milloraria la mobilitat i els temps de desplaçament a Barcelona. Continuem parlant de l'N-260, de la que la Generalitat encara no ha executat els projectes. I també, incorporen la necessària millora de l'escorxador», ha exposat Paneque, qui posa aquests punts com a part de les prioritats que el partit té per a la comarca.

La candidata socialista també ha volgut donar rellevància a l'habitatge, ja que es tracta d'una de les problemàtiques que assegura que el partit vol abordar «no només a l'àmbit català, sinó de manera especial a la comarca i a municipis com Ripoll o Camprodon. No és només la falta habitatge de construcció pública, sinó que també en el cas de Ripoll cal la millora i rehabilitació dels habitatges del nucli antic».

Paneque ha assegurat que l'accés a l'habitatge pot contribuir en l'arrelament dels joves a la comarca i que, però que també cal treballar en l'ocupació. «La gent ha de tenir un lloc de treball i habitatge, si no és molt difícil evitar el despoblament, les persones han de tenir oportunitats laborals i d'accés a l'habitatge», ha conclòs.