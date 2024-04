Salvador Vergés: «Apostem per una Catalunya de les lletres, dels llibres i de la lectura que comenci als municipis»

Salvador Vergés, cap de llista de Junts+ Puigdemont per Catalunya a la demarcació de Girona, ha visitat avui Calonge i Sant Antoni juntament amb la presidenta del Parlament, Anna Erra, de l'alcalde, Jordi Soler, i de membres de la candidatura del Baix Empordà, com Maite Selva, Núria Murlà o Eric Torres.

El candidat ha mostrat interès en el projecte cultural Poble de Llibres i ha posat accent en la «transversalitat d'una iniciativa que ha aconseguit unir llibres, gastronomia i música per impulsar la cultura i revitalitzar també l'economia i l'activitat socioeconòmica». En aquest mateix sentit ha aprofitat per vincular cultura i educació en un moment en què explica com els darrers informes i estudis posen en evidència les mancances pel que fa a la comprensió lectora dels estudiants.

«Augmentar el nombre de lectors i de bons lectors, ja des de les edats primerenques, contribuirà a fomentar la demanda de cultura, per tal que la del llibre sigui una de les principals indústries del país», ha conclòs Vergés.