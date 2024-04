Dolors Montserrat assegura que “tot el vot que vagi a Illa, anirà a Puigdemont, que tornarà a la paràlisi i la confrontació”

La vicepresidenta del Partit Popular Europeu i portaveu del PP en el Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha manifestat des de Girona que els populars volen "una Catalunya de primera, en la que tots siguem igual” i per això ha destacat la importància del proper 12 de maig perquè “tot el vot que vagi a Illa i a Sánchez, anirà a Puigdemont, que tornarà a la paràlisi i la confrontació”. Per aquesta raó l’eurodiputada ha manifestat que votar el PP significa apostar per la “convivència, la llibertat, el respecte a la llei, la millora dels serveis públics, tenir barris segurs i sense okupes, que els catalans no estiguin asfixiats pels impostos, la lluita contra la multireincidència, una sanitat sense llistes d’espera, garantir l’educació de qualitat i habitatges pels joves”.

A més, Montserrat ha reivindicat la diada de Sant Jordi per a “tots els catalans”. "Sant Jordi ha de ser una diada de llibertat, convivència i concòrdia tot el contrari del que ha representat el procés a Catalunya durant els darrers anys que ha sigut confrontació, divisió i paràlisi”, ha afegit.

Per la seva banda, el candidat del PP per Girona a les eleccions al Parlament de Catalunya, Jaume Veray, també ha aprofitat la diada de Sant Jordi per lamentar que Catalunya hagi descendit en el rànquing de comprensió lectora del darrer informe PISA, “una situació que des del PP volem revertir apostant també per una escola en llibertat, de qualitat i trilingüe”, ha sentenciat Veray.