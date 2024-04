La CUP proposa un pla de xoc a l’escola "per fer front al retrocés del català"

La CUP-Defensem la Terra ha presentat a Salt el seu programa per a "reforçar l’aprenentatge i el foment de l’ús del català al sistema educatiu català". Marta Guillaumes, número quatre a la llista per a la demarcació de Girona, ha exposat les propostes per a revertir la situació de “greu incompliment de la immersió lingüística arreu del país”. L’exregidora de Salt ha defensat la necessitat de “més formació inicial i continuada per als docents i monitors, és imprescindible que estiguin degudament conscienciats sobre el seu paper en l’adquisició adequada del català, així com dels aspectes tècnics de la immersió a les aules, però també en altres espais”.

Entre les propostes presentades per la candidata també hi ha el control del compliment de la immersió mitjançant “plans lingüístics de centre operatius i una utilització real dels mecanismes d’inspecció, fins ara negligits per part de la Generalitat”, Guillaumes ha esgrimit que “estem cometent un greuge en no implementar el que és la normativa, permetent que milers d’estudiants no puguin assolir les competències necessàries en llengua catalana”.

La vehicularitat del català a la Formació Professional i la seva inclusió en el currículum dels cicles formatius és una altra de les propostes defensades per la formació independentista. Segons Montserrat Vinyets, número dos de la llista per Girona, “en aquest àmbit és on observem una deixadesa més gran per complir amb la vehicularitat del català”. La formació també reivindica el català a la universitat, per impulsar-l’hi i, en primer lloc, garantir que se’n compleixi la vehicularitat prevista. Així mateix, la CUP reivindica la necessitat “d’adaptar-nos a la realitat que viu el país i dotar econòmicament i prioritzar l’extensió dels Plans Educatius d’Entorn i l’oferta d’escoles d’adults, incloent-hi l’aprenentatge de la llengua catalana”.