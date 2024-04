Jordi Viñas: “És una prioritat tirar endavant polítiques que posin al centre les necessitats reals dels catalans"

El número dos de la candidatura republicana a Girona, Jordi Viñas, i la número tres, Anna Torrentà, acompanyats també pel diputat al Parlament i membre de la llista Bartomeu Compte, han reiterat avui les accions dutes a terme pel govern d'Aragonès durant els darrers tres anys com "l’impuls per la incorporació de 10.000 nous habitatges al parc de lloguer social de Catalunya o el decret per la limitació de les pujades del preu del lloguer".

La candidatura gironina d’Esquerra Republicana s’ha reunit amb Comissions Obreres i UGT a les comarques gironines per recollir les inquietuds dels sindicats, entre les quals destaquen les polítiques d’habitatge.

“Per Esquerra Republicana és una prioritat tirar endavant totes aquelles polítiques que posin al centre les necessitats reals dels catalans i catalanes, entre les quals hi ha, sense cap mena de dubte, un habitatge digne per a tothom i feines de qualitat que permetin a tothom guanyar-se la vida”, ha manifestat Viñas. “Per això, es treballa per tirar endavant aquelles polítiques socials que millorin el benestar de les persones i així també ho preveien els pressupostos pel 2024, els més expansius de la història i que no han tirat endavant per la irresponsabilitat de Junts i Comuns”, ha conclòs.

"Des dels sindicats s’ha valorat positivament la feina feta fins ara, i s’ha demanat que aquestes polítiques no s’aturin en el proper mandat", asseguren els republicans. "Les trobades, que es faran extensives a d’altres sindicats i entitats, han servit també per parlar de polítiques d’ocupació, com la taula d’impuls de l’FP, que ha servit per fomentar l’aprenentatge d’oficis amb el doble objectiu de cobrir la demanda que tenen les empreses i que els joves tinguin una formació que els permeti tenir llocs de treball de qualitat", sentencien des d'Esquerra.