«Mirem molt cap a Madrid quan la gestió la tenim aquí»

Si surt escollit diputat, deixarà l’escó a l’Ajuntament de Girona?

Nosaltres el que volem és recuperar aquest escó perquè la gent que no està a favor del que ha passat aquests últims anys pugui tenir una veu que els representi al Parlament de Catalunya. A mi no m’agrada fer quinieles ni fer futurismes. Les eleccions s’han de fer i s’ha d’aconseguir aquest diputat. Una vegada tinguem el diputat començarem a pensar què fer després. Però, d’entrada no deixaré l’escó a l’Ajuntament. En els primers mesos hem de veure com funciona tot i com es consolida aquest Parlament i, a partir d’aquí, veurem en quines condicions ho podem fer, si es pot mantenir els dos càrrecs o si millor que deixi l’Ajuntament.

Veu Carles Puigdemont tornant a Catalunya per ser investit president?

Jo no ho he de veure. Ell ha dit que ho farà, doncs que decideixi el que vulgui. Penso que si entra al país s’ha d’aplicar la llei i a partir d’aquí que cadascú faci el que vulgui. Crec que no és una campanya en la qual hàgim d’estar pendents del que fa o deixa de fer el Sr. Puigdemont.

Hi ha marge per tombar la llei d’amnistia?

Sí. El Partit Popular ha estat sempre en contra d’aquesta llei, pel que significa i per com s’ha fet. Per això la tenim parada al Senat, perquè pensem que no és una llei que sigui bona per la resta dels espanyols. Hem d’esperar la sentència dels tribunals europeus. Nosaltres sempre hem dit que els tribunals hi són per alguna cosa i, una vegada ells decideixin la seva sentència, el que haurem de fer és acatar-la. Però, de moment nosaltres estem esperançats. Encara hi ha marge per tombar la llei d’amnistia i crec que ells ho saben també.

Els vots del PP serviran per fer Salvador Illa president de la Generalitat?

No m’agrada fer elucubracions o política ficció. Fins que no saps la força que tens no pots parlar de pactes. El que està clar, i això ja ho ha dit el nostre candidat a la Generalitat, és que perquè nosaltres donem suport el Sr. Illa, ell ha de fer unes coses abans, que és trencar tots els pactes que tingui amb l’independentisme.

Va dir que sense aigua no hi ha turisme. Com s’ha de garantir el subministrament aquest estiu a comarques gironines?

Com ho han fet els propis empresaris, els quals davant de la deixadesa del Govern i de la seva falta de política hídrica, de futur i de mirada endavant, han hagut de prendre la decisió de comprar una dessaladora. Com van fer els empresaris de Lloret per exemple, una cosa que va ser molt criticada pel Govern. Aquí el problema no és que hem de garantir l’aigua aquest estiu, la qüestió és que durant molts anys, tot i estar avisats, no han aplicat la política per evitar que aquest estiu tinguem problemes. Pensem que amb les últimes pluges, les mesures que s’estan fent i amb les dessaladores que els privats han comprat, a l’estiu l’aigua podria estar relativament garantida, però no les tenim totes i, per tant, alguna cosa hem de fer. Una altra cosa que no pot ser és que davant de la política de l’ACA de no invertir en infraestructures hídriques, resulta que ara apareixen 540 milions estalviats, imagina totes les inversions que haguéssim pogut fer per pal·liar la sequera.

A les comarques gironines hi ha infraestructures encallades des de l’època del PP. Quines han de ser les prioritats?

Si agafem l’hemeroteca, les estructures a la província de Girona, i puc parlar de l’N-II i de l’AVE, han vingut i han avançat amb governs del PP, no amb altres governs. Per tant, si des de l’últim govern del PP fins ara està tot parat, vol dir que algú no se n’ha preocupat gaire. Aquestes eleccions són autonòmiques, però des de la nostra posició al Parlament de Catalunya collarem perquè el Govern de l’Estat faci i acabi el desdoblament de l’N-II i les variants que toquin. Pel que fa a Rodalies, està molt clar. Les vies i la infraestructura crec que són d’ADIF, però la gestió i les freqüències ho decideix la Generalitat. Per tant, el que s’ha de fer és gestionar millor. A vegades ens queixem molt de fora i mirem molt cap a Madrid quan la gestió la tenim aquí.

