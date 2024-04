El PP defensa "una fiscalitat adient per a pimes"

El vicesecretari general d’Economia del PP, diputat nacional a les Corts Generals i exconseller d’Hisenda de la Junta d’Andalusia, Juan Bravo, ha defensat aquesta tarda, durant una reunió amb el president de Pimec Girona, Pere Cornellà, i el cap de llista del PP per Girona a les eleccions autonòmiques, Jaume Veray, la necessitat d’una “fiscalitat adient” per a la petita i mitjana empresa, “que representa el 99% del teixit empresarial i que són els que generen ocupació, activitat econòmica i tenen relació directa amb el ciutadà”.

Bravo ha indicat que “tenim moltes propostes econòmiques en les quals coincidim”, com pot ser “la flexibilitat, facilitar la contractació i les mesures d’adaptació a les necessitats de cada moment”. El diputat nacional també ha apostat per la “simplificació de les traves administratives i burocràtiques per tenir una administració propera a les pimes i que entengui la realitat dels seus problemes”.

Bravo ha lamentat també que el Govern hagi “acaparat els fons Next Generation per a sí mateix i hagi oblidat les comunitats autònomes, oblida Catalunya i els diners no estan arribant a la petita i mitjana empresa, com ha exposat l’Airef”.