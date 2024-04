El PSC es compromet a "revitalitzar l’esport gironí"

Sílvia Paneque, cap de llista del PSC a les eleccions catalanes a la demarcació de Girona, ha posat de manifest avui "el ferm compromís dels socialistes amb l’esport gironí", destacant "la necessitat urgent de millorar les instal·lacions esportives locals". “Durant els últims tres anys, l’esport català i els municipis han esperat que es convoquessin els fons a la millora dels equipaments esportius. Defensem la potència transformadora de l’esport a comarques gironines, un dels pilars de l’estat de benestar, i per això creiem que és cabdal que la pràctica de l’esport es faci en unes instal·lacions dignes i adequades” ha explicat Paneque.

“El nostre compromís és que si governem la Generalitat aquestes instal·lacions esportives rebran els recursos corresponents per al seu arranjament i millora", ha assegurat Paneque. Alguns dels exemples dels que ha parlat la socialista són el pavelló de Palau, el pavelló de Ripoll i la pista d’atletisme de Girona. "El nostre compromís és proporcionar el finançament necessària perquè aquestes instal·lacions funcionin amb normalitat i a ple rendiment", ha afirmat la candidata.

Entre les propostes addicionals del PSC per al sector esportiu, es troba "la garantia del dret universal a l'esport per a tothom; l'impuls d'una nova llei d'activitat física i esport que asseguri la seva gestió pública, finançament i col·laboració amb el sector; l'aprovació urgent d'un Pla de Millora i Manteniment d'equipaments esportius; i la promoció de Girona com a Destinació Turística Esportiva, aprofitant la seva geografia favorable", asseguren els socialistes.

"Aquestes iniciatives són part de les accions que volem portar a terme per a posicionar Girona no només com un centre d'activitat física saludable, sinó també com un destí atractiu per al turisme esportiu i esdeveniments internacionals", sentencien des del PSC.