Vox desplega una pancarta al pont de Pedra de Girona en contra del retorn de Puigdemont a Catalunya

Simpatitzants i militants de Vox han desplegat una pancarta en contra del retorn de Carles Puigdemont a Catalunya al pont de Pedra de Girona. L'acció s'ha fet aquest dijous a dos quarts de nou del matí, a poques hores de començar la campanya política. En la pancarta es podia llegir "Per als il·legals tenim bitllet de tornada, per a tu tenim bitllet de presó". En un comunicat, la formació detalla que amb aquest missatge insten a fer complir la llei i "expulsar immediatament les persones que hagin entrat de forma il·legal al país". Vox ha sostingut entre mitja hora i tres quarts la pancarta al pont de Pedra i posteriorment l'han recollit. Asseguren que no l'han deixat posada perquè sinó hagués desaparegut.

Fonts del partit asseguren que podrien tornar-la a fer servir properament, en noves accions similars a la d'aquest dijous al matí.