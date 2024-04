Albiach alerta que els comuns es disputen l'escó de Girona amb Aliança Catalana i crida a barrar-los el pas: "Ni aigua"

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha advertit que la seva formació es disputa tenir representació per Girona a les eleccions al Parlament amb Aliança Catalana, la formació encapçalada per l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. És per això que en un acte a Girona aquest divendres ha cridat a barrar el pas a l'extrema dreta, "sigui espanyolista, independentista, parli català o castellà". "Amb l'extrema dreta, ni aigua. No s'hi pacta ni tampoc s'hi deixa la porta oberta", ha assegurat.

Els comuns no van aconseguir un escó per Girona a les eleccions al Parlament del 2021 i aquest 2024 aspiren a recuperar-lo amb Eloi Badia, exregidor a Barcelona que encapçala la llista gironina de Comuns Sumar. De fet, parteixen d'haver-lo obtingut als darrers comicis estatals, en què Júlia Boada va obtenir representació per la demarcació.

Dret a l'habitatge

Albiach també ha demanat el vot pels comuns per garantir que el dret a l'habitatge sigui "al cor del Govern". "Serem implacables en la defensa del dret a l'habitatge", ha garantit, i ha demanat el suport de "tota la gent que no pot pagar un lloguer o un habitatge".

Alhora, ha deplorat que el primer secretari del PSC i candidat socialista a la Generalitat, Salvador Illa, "estigui dient que no donarà suport a la regulació de lloguers de temporada" aprovada pel Govern d'ERC. "Estem d'acord que ERC ho ha fet de manera electoralista i ha perdut massa el temps, però no podem compartir que Illa estigui fent d'aquesta qüestió una batalla partidista", ha lamentat.

Han acompanyat Albiach i Badia el secretari de la Mesa del Congrés Gerardo Pisarello, la diputada a la cambra baixa espanyola Júlia Boada i el número tres de la candidatura per Barcelona, l'advocat independent Andrés García. L'acte, celebrat al recinte GironaHub, ha tingut entre el públic l'exdirigent d'ICV Joan Boada, pare de l'actual diputada a Madrid.

Els comuns, que per primera vegada es presenten a unes eleccions al Parlament amb la marca Sumar, han presentat aquest divendres les seves propostes en matèria d'habitatge, entre les quals hi ha incrementar en 15.000 els nous pisos de lloguer social del parc públic de la Generalitat, cedir sòl públic a cooperatives d'habitatge i a promotores d'habitatge social, aplicar la reserva del 30% d'habitatge de protecció oficial a totes les noves promocions i grans rehabilitacions de més de 400 metres quadrats, aplicar la regulació dels lloguers, regular els d'ús turístic i gravar amb el 30% del valor de l'habitatge les compres que no es destinin a primera residència.

Els ha desgranat Badia, que ha criticat que els darrers anys "només s'han construït 261 habitatges a preus assequibles" a les comarques gironines i que la Generalitat "no n'ha fet cap ni un en deu anys". També ha parlat de l'impacte que té el turisme sobre el dret a l'habitatge, ja que desplaça els residents per destinar les cases a acollir estades temporals. "Molts d'aquests habitatges on ahir vivíem ja són de turistes", ha deplorat.