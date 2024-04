Carrizosa grata a les comarques gironines en el vot de rebuig a Puigdemont

El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, ha aprofitat la visita a Argelers d'aquest divendres per fer també parada a les comarques gironines i seguir gratant en el vot de rebuig a Puigdemont entre l'electorat constitucionalista. "És on més han patit els que no combreguen amb el 'procés'" perquè és un territori, diu, "on Junts i Puigdemont han estat forts" i on els que no pensen com ells s'han sentit "ningunejats". Carrizosa n'ha parlat des de Lloret de Mar (Selva) i ha demanat concentrar el vot constitucionalista en Cs perquè és el partit que més "molesta" a l'independentisme. Segons Carrizosa, els independentistes estan més còmodes amb Vox perquè "representen la idea carca i d'ultradreta amb què volen identificar tot allò que és espanyol".

"Traïció"

Carrizosa afirma que tot el que envolta el candidat de Junts representa "una de les crisis més greus" que ha viscut Catalunya. El líder de Cs ha comparat el procés d'independència amb una "malaltia" i lamenta que Puigdemont pugui tornar a liderar l'independentisme després del 12-M.

Com ha anat reiterant els darrers dies, Carrizosa també apunta al PSOE i al PSC per possibilitar a través de la Llei d'amnistia el que considera una "traïció" per a molts catalans. "Continuarà si no els aturem", ha etzibat. En aqeust sentit, Carrizosa defineix l'opció de Cs com l'únic constitucionalisme "desacomplexat".