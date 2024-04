Comença la cursa cap al 12-M

L'insòlit anunci de Pedro Sánchez, que s'ha donat uns dies per decidir si dimiteix arran de les acusacions contra la seva dona, i el frec a frec de Junts i ERC en la lluita pel vot independentista han marcat aquesta nit l'inici de la campanya electoral, també a les comarques gironines. De moment, cap enquesta qüestiona la victòria socialista a nivell de Catalunya, mentre que l'independentisme, segons les últimes dades del CIS, quedaria lluny de la majoria absoluta. Els possibles pactes, doncs, seran clau per a la governabilitat del país. L'anunci de Carles Puigdemont de tornar si pot ser investit president, la possible entrada d'Aliança Catalana al Parlament i la decisió final de Sánchez seran temes clau de la campanya en l'àmbit català, mentre que a comarques gironines es posaran sobre la taula qüestions com la gestió de la sequera, el debat sobre el turisme o la implantació de les energies renovables.

Tot i que les enquestes apunten a una victòria de Salvador Illa, a la província de Girona és on els independentistes tenen majors apiracions. L'any 2021 van sumar tretze diputats (7 de Junts, 4 d’ERC i dos de la CUP), mentre que el PSC en va obtenir tres i Vox va entrar amb un. Ara, caldrà veure quina és la nova correlació de forces.

El cap de llista de Junts + Puigdemont és el fins ara diputat Salvador Vergés, tot i que el partit estirarà tan com pugui l’estela de l’expresident i exalcalde, que té una gran ascendència entre l’independentisme gironí. Vergés ha insitit durant la precampanya en la idea del «bon govern», però també ha posat èmfasi en el lideratge de Puigdemont per «fer respectar» Catalunya. En el seu discurs d’ahir, va destacar que estem en un moment «històric» pel possible retorn de Puigdemont: «És a les nostres mans que sigui per reemprendre l’embat nacional», va indicar, tot advertint que «s’ha acabat la submissió».

ERC, per la seva banda, estrena candidata: Laia Cañigueral, fins ara delegada del Govern a Girona. Un intent clar, doncs, de visibilitzar l’obra de Govern a les comarques gironines, començant pel projecte del nou Trueta, pel qual van anunciar 25 milions d’euros fa pocs dies. En aquesta ocasió, el lema dels republicans és Al costat de la gent. Al costat de Catalunya, i respon a la idea, segons Cañigueral, de tenir «la responsabilitat i compromís de treballar per tots els catalans i catalanes, al mateix temps que defensem Catalunya avançant en les vies de negociació per aconseguir un referèndum».

El PSC, de la seva banda, torna a apostar per la incombustible Sílvia Paneque, líder a l’Ajuntament de Girona, diputada i consellera de Transició Ecològica «a l’ombra» durant aquest mandat. Després de la victòria socialista l’any passat a les municipals -on la pròpia Paneque era candidata, tot i que no va aconseguir l’alcaldia- i a les generals, el PSC aspira a millorar resultats a les comarques gironines, tot i ser conscients de la força de l’independentisme a la demarcació. Per això, la candidata socialista va voler centrar ahir el discurs en l’eix esquerra-dreta: «El moment polític que estem vivint exigeix de la defensa de la democràcia. La dreta té una actitud inexplicable, i enfront d’això, el nostre grup representa una projecte rigorós, fort i d’integració», va indicar.

La CUP ha tornat a escollir els actuals diputats, Dani Cornellà i Montserrat Vinyets, per intentar revalidar els excel·lents resultats de 2021, on per primer cop van obtenir dos representants. No els serà fàcil, ja que les enquestes els auguren un descens al conjunt de Catalunya, però els cupaires confien en la seva força municipalista per intentar mantenir-se. Qüestions com la implantació d’energies renovables o la gestió de residus seran clau per a la campanya dels cupaires, que ahir van visitar l’abocador de Solius per reivindicar una major protecció de l’espai natural i es van reafirmar en la defensa que el Govern es faci responsable dels costos de postclausura de l’abocador.

Els candidats gironins, xerrant abans de la fotografia. / Marc Martí Font

Pel que fa a Vox, Alberto Tarradas aspira a revalidar l’escó que va obtenir ara fa tres anys. La formació d’extrema dreta farà de la immigració un dels seus temes de campanya, tot i que també posarà Puigdemont en la diana. De fet, ahir al matí van desplegar una pancarta al Pont de Pedra de Girona on es podia llegir, en castellà: «Per als il·legals tenim bitllet de tornada, per a tu tenim bitllet a la presó», amb una fotografia de Puigdemont. «Des de Vox ho tenim molt clar: nosaltres asseiem els colpistes al banc dels acusats, els posem a presó i seria una excel·lent notícia que el senyor Puigdemont, un pròfug de la justícia, acabés entre reixes», va advertir Tarradas.

Les aspiracions de PP i comuns

El PP i els Comuns, que actualment no tenen representació per Girona, aspiren a tornar a entrar per la demarcació. Els populars confien en el president del partit a Girona, Jaume Veray, regidor a l’Ajuntament de Girona. Veray, que ahir va estar acompanyat pel diputat Borja Sémper , va subratllar la necessitat d’aglutinar el vot al voltant del PP per superar «la dècada perduda» que, des del seu punt de vista, ha suposat el procés per a Catalunya.

Pel que fa als Comuns Sumar, han escollit una cara nova per a les comarques gironines, tot i que coneguda per la resta de l’electorat: Eloi Badia, exregidor de l’Ajuntament de Barcelona i actual diputat al Congrés per Barcelona. Badia, que viu a Girona des de fa dos anys, centrarà la seva campanya en temes ecològics i socials, com ara la gestió de la sequera, l’aposta per les renovables o el dret a l’habitatge. Badia va assistir ahir a l’acte d’inici de campanya del seu partit a Reus, però abans va explicar des de Girona la seva aposta per les aigües regenerades a llocs com Girona, Olot, Figueres, Palamós, Caldes i Cassà.

En relació als altres partits, Ciutadans, actualment sense diputat per Girona, presenta l’exregidor de Figueres Héctor Amelló, mentre que Alhora (el partit impulsat per l’exconsellera Clara Ponsatí i Jordi Graupera) confia en l‘empresari Marc Cassany. Però sense dubte, una de les principals incògnites serà si Aliança Catalana farà bons els pronòstics de les enquestes i l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, acaba essent diputada per Girona.

Els caps de llista dels partits amb representació al Parlament, ahir, al Pont de Pedra. / Marc Martí Font

Diari de Girona organitza la foto dels candidats

Com ja és habitual, Diari de Girona va reunir ahir al matí els candidats dels partits amb representació per Girona per fer la foto de grup d’inici de campanya. La cordialitat i el bon ambient van regnar entre Salvador Vergés (Junts), Laia Cañigueral (ERC), Sílvia Paneque (PSC), Dani Cornellà (CUP) i Alberto Tarradas (Vox), reunits al Pont de Pedra de Girona abans de sortir disparats cap als seus respectius actes de campanya. Cañigueral i Cornellà són els únics que apareixien als seus cartells, mentre que Paneque i Vergés van optar pels d’Illa i Puigdemont. En el de Vox hi apareixien Garriga i Abascal.

