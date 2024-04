La CUP lamenta que ERC hagi "tardat 85 anys a recuperar el Govern per fer polítiques idèntiques a la sociovergència"

La candidata de la CUP al Parlament pel 12-M, Laia Estrada, ha lamentat que Esquerra hagi "tardat 85 anys en recuperar el govern de la Generalitat per fer polítiques idèntiques a la sociovergència". Així ho ha anunciat aquest divendres al vespre en un acte a Olot, en què la candidata ha defensat reconstruir "un moviment independentista ampli" que englobi diferents sensibilitats per tal de recuperar l'esperit del 2017. El candidat de la CUP a les comarques gironines, Dani Cornellà, també s'ha referit en aquest any, ja que considera que és quan es van aprovar "les lleis més progressistes" del Parlament. Per això Estrada demana "tornar el debat a casa i que els límits no els posi el PSOE".

La candidata de la CUP al Parlament insisteix en demanar a Pere Aragonés si pactarà amb el PSC, després que Estrada s'hagi quedat "sense resposta" en el debat que s'ha fet aquest divendres amb tots els candidats. Per a la cap de llista per Barcelona, pactar amb els socialistes implica "pactar amb el partit que està en contra del dret a l'autodeterminació i qui es va carregar la renda bàsica universal". Per això recrimina a Aragonès que hagi escollit Salvador Illa com a soci prioritari al llarg de la última legislatura.

Per a Estrada, el futur de Catalunya passa per "plantejar un nou rumb de país" amb "grans consensos que no entren en el règim del 78". Aquests consensos passen per "reconstruir un moviment independentista ampli", similar al que hi havia el 2017.La candidata creu que per assolir la independència el Govern necessita "recuperar una agenda nacional pròpia" que vagi acompanyada de la reactivació de les mobilitzacions.

Estrada insisteix en què "no hi ha receptes màgiques" per assolir la independència i descarta que el referèndum pactat sigui una realitat: "Ni Espanya és Regne Unit, ni nosaltres som Escòcia", ha afegit. A més, la cupaire assegura que una DUI "no s'aguanta" i cal recuperar l'embat contra l'Estat. Uns objectius que per a la candidatura d'unitat popular no seran possibles si es pacta amb el PSC.

Lleis "progressistes" sense mirar a Madrid

En paral·lel a l'acció nacional, la CUP aposta per tirar endavant lleis "progressistes" que es decideixin des del Parlament de Catalunya sense mirar a Madrid. I aquí retreuen a ERC i Junts que donin suport al govern de Pedro Sánchez ja que suposa que el debat polític català s'escapi del Parlament per passar per Madrid.

El candidat de la CUP a les comarques gironines, Dani Cornellà, demana fugir d'un model "de macroprojectes" i que és compartit pel PSC, ERC i Junts. Per això proposa "lleis per a tothom i no per a les elits que controlen el país". Cornellà rebat a aquells qui creuen que les propostes que plantegen no són viables que avui s'està fent el que la formació proposava "ara fa deu anys". El cap de llista creu que són propostes "pervertides perquè no fan el 100%" del que es plantejava.

De cara al proper mandat, la CUP aposta per insistir en "frenar la massificació turística" i apostar per un model ferroviari català que "estigui al servei de la gent i no dels turistes". La número dos de la llista gironina, Montserrat Vinyets, ha posat d'exemple el projecte del tren-tram que hauria d'unir Olot amb Banyoles i Girona que algunes entitats han posat sobre la taula del Govern.

També plantegen lluitar contra l'emergència climàtica protegint el territori i rebutjant parcs fotovoltaics i eòlics que projecten "els oligopolis energètics" i que, segons el seu punt de vista, només serveixen per "trinxar el país".