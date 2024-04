Héctor Amelló confia recuperar la representació gironina al Parlament que es va perdre el 2021

El cap de llista de Cs per Girona, Héctor Amelló, ha fixat com a grans prioritats per a la pròxima legislatura la materialització del perllongament de la C-32 per millorar la connexió de la Costa Brava amb Barcelona, la creació d'una nova regió policial a les comarques del nord de la demarcació i la millora de les infraestructures educatives que posin fi als barracons. En una compareixença des de Lloret de Mar (Selva), acompanyat del candidat a la presidència, Carlos Carrizosa, Amelló espera que la formació taronja torni a tenir la "força" de 2017 i pugui recuperar la representació gironina al futur Parlament. Cs va obtenir quatre diputats per Girona fa només set anys i en els darrers comicis els va perdre tots.

En el desplegament de les seves propostes per a les comarques gironines, Amelló afirma que la pròxima legislatura ha de ser la de les grans infraestructures, com l'anhelat perllongament de l'autopista del Maresme fins a Lloret de Mar que, segons Cs, permetria "captar més riquesa i inversió" a l'extrem sud de la Costa Brava.

Seguretat

Per Cs també la seguretat és una de les assignatures pendents del Govern amb els gironins. "La criminalitat han anat en augment i ningú ha fet esforços en revertir-ho", ha etzibat. La proposta estrella en aquest àmbit és la creació de la regió policial Girona Nord i l'increment d'efectius per "solucionar el trànsit fronterer de marihuana".

La darrera proposta de la formació taronja és la inversió en infraestructures educatives que permetin l'eliminació de barracons. Amelló retreu al Govern que en comptes d'això, en els darrers anys ha "invertit en el 'procés'" i avisa que una educació de qualitat comença també per la qualitat dels equipaments.