Paneque considera el Trueta «el projecte clau» de la província

La cap de llista del PSC per Girona, Sílvia Paneque, ha defensat que la construcció del nou hospital Josep Trueta és «el projecte clau» de la demarcació. Acompanyada del número 2, Víctor Puga, es van desplaçar fins a Salt, on va visitar els terrenys del futur campus de Salut, el mercat, comerços i es van reunir amb veïns.

«La construcció del nou hospital és la gran oportunitat no només per la modernització de la salut, sinó que cal aprofitar l’impuls del nou Campus per incentivar el creixement econòmic i ser capaços de donar oportunitats i llocs de treball», va assenyalar Paneque. En aquest sentit, va destacar que l’impacte en el PIB serà del 7,3%, i es preveu que hi treballaran unes 6.000 persones. «El nou campus suposarà un gran impuls des del punt de vista de la innovació, ja que permetrà tenir la recerca, la docència i l’assistència en el mateix entorn», va afegir la candidata.

Per això, Paneque va insistir en la importància de «desencallar i accelerar» tots els tràmits previs a la construcció del nou campus, amb l’objectiu de tenir en funcionament el nou hospital tan aviat com sigui possible. «Amb el nou edifici, es preveu que pugui atendre el 95% dels casos de proximitat, mentre que avui només pot atendre el 72% dels casos», va indicar. La candidata socialista, a més, va subratllar que es tracta d’una demanda «de fa gairebé vint anys», i creu que el debat sobre la ubicació s’hauria d’haver superat abans per tal d’accelerar-ne la construcció.