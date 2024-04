Laia Cañigueral (ERC): “Els joves són qui més necessiten que Esquerra lideri Catalunya”

La cap de llista d’Esquerra Republicana al Parlament per la circumscripció de Girona, Laia Cañigueral, la número 3 de la candidatura, Anna Torrentà, i el representant de Jovent Republicà a la candidatura, Àlex Esteba, s’han trobat amb un grup de joves de la demarcació per parlar de les polítiques que els preocupen pel present i pel futur del país.

Des de Figueres, en el marc de les Festes de la Santa Creu, Cañigueral ha manifestat que “els i les joves són els que més necessiten que Esquerra Republicana lideri el govern de Catalunya” i ha advertit “que no es deixin enganyar per l’extremadreta i totes les mentides que fan circular per xarxes”. Així mateix ha apuntat que “és necessari que el 12 de maig ningú es quedi a casa i es vagi a votar i que es faci pensant en un país lliure i un present més just”.

Cañigueral ha reivindicat que “des que Esquerra governa, les coses estan canviant”. En aquest sentit ha explicat algunes de les mesures impulsades en els darrers tres anys que han tingut beneficis entre els joves, com la limitació del preu dels lloguers per garantir que tothom pugui emancipar-se, la rebaixa d’un 30% de les taxes universitàries o el repartiment gratuït de productes menstruals reutilitzables.

Algunes de les altres mesures que ha posat en relleu han estat l’impuls al transport públic amb l’entrada en funcionament de la T-Jove fins als 30 anys i a tot el territori o el foment de la llengua catalana amb la posada en marxa del nou canal SX3 i la Plataforma 3Cat, que ha permès augmentar el nombre de sèries i contingut audiovisual de qualitat amb llengua catalana.