Paneque afirma que el desenvolupament econòmic depèn de l’acabament de la xarxa d’infraestructures

L’acabament dels accessos a la Costa Brava, o projectes urgents com la variant de la C-32 a Blanes i l'enllaç d’aquesta mateixa carretera amb Lloret; l'arranjament de la C-63, l'acabament de la C-66 entre Llagostera i Girona i la resolució del tram d’aquesta mateixa carretera entre la Bisbal i Girona, són alguns dels objectius que el PSC de les comarques gironines planteja com a prioritaris per estimular l’economia a través de la connexió del territori. Ho ha indicat avui la cap de llista dels socialistes per Girona, Sílvia Paneque, que ha tancat la jornada en un acte públic a Blanes acompanyada pel candidat Víctor Puga, per l’alcalde Jordi Hernández i l’eurodiputat Javi López.

És per això que afirma que que el desenvolupament econòmic de les comarques gironines depèn en gran mesura de l’acabament de la xarxa d’infraestructures. «El sector afronta reptes que li han d’assegurar un futur sostenible. I en aquests reptes hi ha inclòs el de la mobilitat, la connectivitat internacional i la desestacionalització», indica Paneque. «Adaptar-se als canvis globals i resoldre els accessos a Blanes és urgent per obrir noves possibilitats com ara una connexió més ràpida tant amb l’aeroport de Girona com amb Barcelona; amb l’interior o amb les comarques veïnes a través, per exemple, de la carretera C-63, que connecta Lloret amb la selva interior i la Garrotxa», analitza Sílvia Paneque.

«Aquests esforços són concloents per descongestionar el trànsit i millorar la connexió entre les àrees urbanes. A la Selva marítima aquesta proposta té a veure directament amb el propòsit de vincular la reforma de les infraestructures de les comarques gironines amb el projecte comú de Catalunya. Cap país no pot prosperar si no estableix vincles entre els diferents territoris que el componen», s’ha expressat Sílvia Paneque.