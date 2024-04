Laia Cañigueral, d'ERC, diu que l'actitud de Junts és una "vergonya" perquè utilitza la gent per "alimentar egos personals"

El cap de llista d'ERC per Barcelona al 12-M, Pere Aragonès, a Girona, amb la cap de llista per aquesta circumscripció, Laia Cañigueral; i el diputat al Congrés per EH Bildu, Jon Iñarritu; amb el conseller Quim Nadal i la portaveu a Madrid, Teresa Jordà / Àlex Recolons