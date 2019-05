Candidats i programes a Sant Feliu de Guíxols

Els veïns i veïnes de Sant Feliu de Guíxols votaran per primer cop en democràcia el representant a l'alcaldia entre deu partits.

JxCat / Junts per Sant Feliu

Edat: 31 anysProfessió: Politòloga i professoraEleccions a què s'ha presentat: No s'ha presentat mai a les municipals i a les últimes autonòmiques s'ha presentat de suplent per Girona

Currículum

Grau en Ciències Polítiques i màster en Comunicació i Gestió Electoral. El 2011 va coordinar la campanya de la llista de Convergència. Ha treballat com a tècnica a l'administració i ha esta vinculada als Amics de la Sardana.

Punts forts del programa

Projectes de dinamització tenint en compte la sostenibilitat.

Posar en relleu el patrimoni cultural, natural i històric local.

Projectes socials i desenvolupar projectes de benestar i joventut.

Representa la regeneració i transversalitat del municipi.

TSF / Tots per Sant Feliu

Edat: 51 anysProfessió: Hostaleria.Eleccions a què s'ha presentat: És el tercer cop que és cap de llista (2011, 2015 i 2019).

Currículum

És llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. És l'actual alcalde de Sant Feliu de Guíxols i apunta que ha iniciat la transformació de la ciutat amb un pacte de govern entre ERC i el PSC.

Punts forts del programa

Apostar per la gestió transparent i un equip garantia de bon govern.

Crear l'aparcament soterrat a la Corxera i la construcció d'un espai polivalent.

Continuar essent propers a les necessitats de les persones.

Defensar un envelliment actiu i per promoure l'èxit a la trajectòria de la joventut.

PSC / Partit dels Socialistes de Catalunya

Edat: 58 anysProfessió: Tècnic administració local.Eleccions a què s'ha presentat: S'ha presentat per PSC el 1987, el 1991, el 1995, el 1999, el 2015 i el 2019.

Currículum

Llicenciat en Història i regidor de govern del 1987 al 1999. Ha estat dues legislatures diputat provincial. Actualment és primer tinent d'alcalde. La política i la gestió local han centrat el seu interès professional.

Punts forts del programa

Enfortir l'economia local i millorar la qualitat de l'ocupació.

Donar suport a totes les persones des de la infantesa a la vellesa.

Afrontar els problemes de l'habitatge familiar i de la ciutat amb més proximitat.

Apostem per «La ciutat d'Art» per ser singulars en un món global.

GDC / Guíxols des del Carrer

Edat: 55 anysProfessió: Cap d'equip de l'oficina de Correus de Platja d'Aro.Eleccions a què s'ha presentat: Segona vegada que va de cap de llista.

Currículum

Va entrar per primera vegada a la política el 2015 com a representant de Guíxols des del Carrer. Actualment el partit està vinculat al projecte de Catalunya En Comú. Ha estat dels regidors de l'oposició més actius.

Punts Forts del programa

Pressupostos participatius i compra d'habitatge de lloguer social.

Aplicació progressiva del sistema de recollida Porta a Porta.

Destinar el 0,5% de la recaptació de l'IBI a la restauració del medi natural.

Crear la Regidoria de Feminisme i el Consell de la Cultura i el de Comunicació.

MES / Moviment d'Esquerres

Edat: 46 anysProfessió: AdvocatEleccions a què s'ha presentat: Cap de llista del PSC a les eleccions del 2003, 2007 i 2011, el 1999 va anar a la llista. El 2015 va ser candidat de MES.

Currículum

Va néixer a Sant Feliu de Guíxols. És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i exerceix d'advocat. Va ser alcalde del 2007 al 2010. El 2015 va formar MES i s'hi va presentar per primer cop.

Punts forts del programa

Habitate social i invertir a les residències.

Polítiques d'educació i Medi Ambient.

Recuperar els projectes estatègics del municipi.

L'aparcament de la Corxera hauria de ser al passeig.

CUP / Candidatura d'Unitat Popular

Edat: 37 anysProfessió: Historiadora i arqueòlogaEleccions a què s'ha presentat: S'ha presentat a les eleccions cantonals franceses el 2012 i a les municipals franceses amb coalicions d'esquerres.

Currículum

Va ser regidora de Talence (França) el 2014 però va haver de renunciar-hi per raons laborals quan es va haver de traslladar a Sant Feliu de Guíxols. Amb anterioritat havia estat implicada en política.

Punts forts del programa

Tornar el poder al poble, crear un sistema de presa de decisió basat en la democràcia participativa.

Interessos de les persones abans que els del capitalisme, contra el model de turisme depredador i per un habitatge, feina i vida digne per tothom.

Promoure un consum sostenible.

PP / Partit Popular

Edat: 60 anys.Professió: Policia local jubilat.Eleccions a què s'ha presentat: És la primer vegada que es presenta.

Currículum

Als 23 anys va aprovar les oposicions per a Policia Local de Sant Feliu i ha treballat com a policia 37 anys fins a a jubilació, el passat mes de febrer. També practica la seva passió per la música.

Punts forts del programa

Recuperar el turisme reconstruint i obrint els hotels abandonats.

Apostar per la seguretat, la neteja, el turisme i el transport urbà.

Donar els treballs a les petites i mitjanes empreses.

Crear un comissaria de Policia Local nova.

SOM





Edat: 26 anysProfessió: Tècnic de compres en el sector de la moto.Eleccions a què s'ha presentat: No s'ha presentat mai a cap llista electoral.

Currículum

És la primera vegada que lidera una llista electoral i que es presenta a unes eleccions. Té estudis de batxillerat i estudis relacionats amb el món del motor.

Punts forts del programa

Creació d'un menjador social per a la gent gran i un servei de menjador a domicili per als que no poden sortir de casa.

Servei d'autobús gratuït per als estudiants de Girona a Sant Feliu.

Prohibició del vel islàmic i símbols religiosos a l'administració i edificis públics.

Tenir un empresa municipal d'energia.

Cs / Ciutadans

Edat: 46 anysProfessió: Exempresari d'hostaleria i oci nocturn.Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada que lidera una llista.

Currículum

Ha treballat com a administratiu en una companyia aèria i una immobiliària, i ha tingut diverses empreses d'hostaleria i oci. Ara està retirat per temes de salut.

Punts forts del programa