Candidats i programes a Banyoles

El domini convergent a l'Ajuntament de Banyoles, que ara defensa amb la marca Junts per Catalunya, s'enfronta a una ERC que torna a fer bandera de les sigles i recupera candidat de quan governava la ciutat; a una nova plataforma d'esquerres, encapçalada per un regidor de la CUP; i a un altre partit de nova creació i aparició d'última hora, Convivència i Progrés, adscrit al PSC –que no es presentava des del 2011. En aquestes eleccions municipals, respecte del 2015, destaca el fet que només repeteix un candidat, l'alcalde amb vuit anys de majoria absoluta, Miquel Noguer, i que les dones han desaparegut del capdavant de les llistes –llavors, n'hi havia dues.

JxCat / Junts per Catalunya

Cap de llista: Miquel Noguer

Edat: 55 anys

Professió: Administratiu

Eleccions a què s'ha presentat: Vuit cops, 5 a l'Ajuntament de Mieres (del 1987 al 2003) i 3 a Banyoles (del 2007 al 2015). Aquesta és la quarta.

Currículum

A Mieres, regidor (1987-91) i alcalde (1991-2006). Pre-sident Consell Garrotxa 1998-2006. President CIL-MA. Alcalde de Banyoles des de 2007. President Consorci d'Acció social de Catalunya i de Sumar. Vicepresident i president Diputació.

Punts forts del programa

Elaborar pla estratègic de cultura per 10 anys. Construir centre cultural-biblioteca.

Mantenir bona salut econòmica. Invertir cada any en mantenir la via pública, remodelar carrers i acabar els del barri vell.

Aprovar definitivament POUM i pla de recs.

Refermar compromís en el pla d'educació extensiva i contra la segregació escolar.

ERC / Esquerra Republicana de Catalunya

Cap de llista: Jaume Butinyà

Edat: 48 anys

Professió: Bomber

Eleccions a què s'ha presentat: A les municipals, el 1993 i 2003; en posicions de suport a la llista, el 2007, 2011 i 2015.

Currículum

Pare de tres fills, geògraf i bomber. Vinculat al món associatiu. En una llista ERC-CUP, va ser regidor d'Urbanisme 1999-2007; conseller del Pla de l'Estany 2007-2011 i, aquest darrer any, diputat provincial, substituint Pere Bosch.

Punts forts del programa

L'epicentre de la nostra candidatura és la persona i els valors republicans.

Suport a les entitats per donar vida a Banyoles. Construcció d'un pol cultural.

Fer una aposta clara per l'esport, amb l'escolar, el base i de salut com a prioritat.

Acabar i aprovar el POUM i desenvolupar un ecobari. Transformació en mobilitat.

SUMEM BANYOLES

Cap de llista: Non Casadevall

Edat: 43 anys

Professió: Antropòleg i docent.

Eleccions a què s'ha presentat: Municipals: 1 per la CUP Banyoles i 1 per Sumem Banyoles. Nacionals: 1 per la CUP.

Currículum

En l'actualitat, és regidor i conseller comarcal per la CUP.

Punts forts del programa

Aposta en sis eixos per fer una Banyoles participativa, transparent i sobirana.

També sostenible i compromesa, diversa, inclusiva, cohesionada i justa, viva i educadora.

Amb una economia al servei de les persones i feminista.

CONVIVÈNCIA I PROGRÉS

Cap de llista: Quim Fernández

Edat: 50 anys

Professió: Periodista

Eleccions a què s'ha presentat: Aquestes com a cap de llista i el 2011 com a número 13 pel PSC a Banyoles.

Currículum

Cap experipencia política. Va ser periodista a El Punt. Cap de comunicació del PSC 2007-2015 i responsable de comunicació de les eleccions des del 2007. Des de juliol del 2018, assessor de comunicació i premsa del subdelegat del Govern.

Punts forts del programa