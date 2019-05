Candidats i programes a Lloret de Mar

Fins a 12 formacions polítiques es disputaran l'alcaldia de Lloret de Mar a les eleccions municipals. L'alta competència i l'aparició en escena de nous partits polítics fa preveure que com ja va passar el 2015, el vot sigui fragmentat i s'acabin produint pactes postelectorals per poder formar govern.

Junts x Lloret

Cap de llista: Jaume Dulsat Rodríguez

Edat: 38 anys

Professió: Directiu d'empreses turístiques i professor universitari

Eleccions a què s'ha presentat: És la segona vegada que lidera la llista.

Currículum

Nascut a Lloret, és pare de dos fills.

Diplomat en turisme per la UdG, màster en direcció d'empreses (MBA), ha exercit de professor a l'Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme (EUHT) de Sant Pol de Mar.

Punts forts del programa

Continuar la transformació turística de Lloret amb l'aposta pel turisme de la qualitat, esportiu i familiar i la millora dels accessos a través del ramal de la C-32.

Acostar l'Ajuntament als lloretencs amb serveis més propers i amb la participació de tots.

Força Lloret

Cap de llista: Lluïsa Baltrons

Edat: 43 anys

Professió: Gestora de projectes de recerca a la UB

Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada que lidera la llista.

Currículum

Llicenciada en Geografia per la UAB, Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica per la UPC i Curs Superior d'Energia Solar Fotovoltaica per la UOC. Aquest mandat ha estat regidora.

Punts forts del programa

Residència, centre de dia i pisos tutelats pel benestar de la nostra gent gran.

Mercat Municipal: rehabilitació i modernització per convertir-lo en un dels atractius comercials.

Nou model de gestió de la seguretat ciutadana.

PSC

Cap de llista: Francisco Pastor Nuñez

Edat: 44 anys

Professió: Formador i tècnic energètic

Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada que lidera la llista del PSC.

Currículum

Vinculat des dels 18 anys al món de les instal·lacions de gas natural. Des de fa 5 anys la seva principal activitat professional és la formació en els àmbits de la robòtica educativa i projectes energètics.

Punts forts del programa

Pla Integral d'habitatge: habitatges de lloguer social, control d'ocupacions il·legals, gestió d'habitatges buits.

Actualització de la llar d'infants Lola Anglada. Creació de aules P0, obertura de ludoteca municipal.

Construir una nau d'entitats.

ERC

Cap de llista: Jordi Orobitg i Solé

Edat: 52 anys

Professió: Advocat

Eleccions a què s'ha presentat: Aquesta és la tercera vegada que lidera la candidatura d'ERC a Lloret de Mar.

Currículum

És casat i té dos fills. Llicenciat en dret per la UB, exerceix d'advocat des del 1994. Regidor de Lloret a l'osició des del desembre de 2010 i a l'equip de Govern des del 2011. És diputat al Parlament per ERC.

Ciutadans

Cap de llista: Jorge Hernández García

Edat: 40 anys

Professió: Advocat i empresari

Eleccions a què s'ha presentat: És la segona vegada que lidera la llista de Cs.

Currículum

Nascut a Alcaudete (Jaén) va estudiar dret a la UdG. Exerceix com a advocat col·legiat a l'ICAB des del 2005 i és empresari en restauració i hostaleria a Lloret. Aquest mandat ha estat regidor a l'oposició.

Punts forts del programa

Acabar amb la inseguretat que pateix Lloret (Robatoris en domicilis i negocis, carteristes, prostitució i venda de droga).

Construcció del Sociosanitari.

Creació d'un nou institut escola.

PP

Cap de llista: Miguel Moreno Martínez

Edat: 63 anys

Professió: Empresari en l'àmbit de la formació.

Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada que lidera la llista del PP.

Currículum

Té més de 35 anys d'experiència en Màrqueting, Vendes, i Relacions Públiques. És president l'Associació Lobby Entitats Residencials, Barris i Comerços de Proximitat i de la ECU-UA 35 de la Urb. Lloret Blau.

Punts forts del programa

Desestacionalitzar el turisme i captar turistes durant tot l'any.

Reactivar el mercat municipal i els comerços de proximitat.

Atraure nous sectors d'activitat econòmica.

Promoure la construcció d'un sociosanitari i obrir un CAP a Fenals.

Som Alternativa

Cap de llista: Paulino Gracia Montañez

Edat: 40 anys

Professió: Pèrit Judicial Informàtic Forense

Eleccions a què s'ha presentat: El 2015 va ser candidat per A Lloret, si es pot

Currículum

Nascut a Berga (Barcelona) fa 16 anys que viu a Lloret de Mar. Ha treballat com retolista i cambrer i fa dos anys es va treure el títol de Pèrit Judicial Informàtic. Ha estat regidor a l'oposició a l'Ajuntament.

Punts forts del programa

Nova construcció de 100 Habitatges de protecció Oficial.

Aconseguir un nou hospital sociosanitari.

La reconversió del turisme.

La millora dels serveis públics.

Instaurar polítiques mediambientals i de protecció animal.

Independents per Lloret

Cap de llista: Enric Martínez i Maiz

Edat: 50 anys

Professió: Empresari del transport i gestió sanitària

Eleccions a què s'ha presentat: Lidera per primera vegada la llista d'IdS per Lloret

Currículum

Nascut a Barcelona el 15 d'agost de 1968. Va cursar FP al Serrallarga de Blanes. És director operatiu de Servimed Assistance, vicepresident d'Aetrans Sanit i Coordinador Comarcal de l'ADF Selva Marítima.

Punts forts del programa

Convertir el mercat municipal en un hotel d'entitats i que el seu pàrquing passi a ser municipal.

Fer pisos tutelats a sobre l'edifici de l'antiga policia municipal.

Fer un pàrquing soterrat al Passeig i peatonalitzar Just Marlés, el Passeig i Pau Casals.

CUP

Cap de llista: Jesús Elías i Ruz

Edat: 55 anys

Professió: Programador Informàtic.

Eleccions a què s'ha presentat: És la segona vegada que lidera la llista de la CUP.

Currículum

Militant i activista de l'esquerra independentista, de col·lectius socials i entitats del municipi i de plataformes de defensa de l'entorn natural. És representant al Consell Polític de la CUP.

Punts forts del programa

Defensa de l'entorn natural i paisatgístic. NO a l'especulació amb la desforestació de Sant Pere del Bosc i el carril d'accés a la C-32.

Implementar mecanismes de participació ciutadana en les decisions del consistori amb un ROM i pressupostos participatius.

Lloret en Comú

Cap de llista: Miguel E. Gracia Moreno

Edat: 37 anys

Professió: Treballador públic

Eleccions a què s'ha presentat: Es va presentar com a número 2 amb ICV-EUiA a les municipals de l'any 2015

Currículum

Nascut el 1981 a Tocón (Granada). És llicenciat en història per la UdG i compta amb el CAP (curs d'adaptació pedagògica). Ha estat regidor a l'oposició per ICV-EUiA a l'Ajuntament de Lloret.

Punts forts del programa

Construcció del sociosanitari i el centre de dia amb gestió pública.

Cessió de terrenys municipals. per fer nous centres escolars.

Combatre la sobreocupació hotelera.

Fomentar els plans d'igualtat de gènere a les empreses.

Podem

Cap de llista: Gabriela Attene

Edat: 56 anys

Professió: Psicoanalista

Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada que la formació Podem es presenta a Lloret de Mar.

Currículum

Llicenciada en Psicologia a la Universitat de Buenos Aires. És fundadora i delegada del «Foro Psicoanalítico» de Girona i participa com a activista en el «Movimient Democràtic de Dones».ç

Punts forts del programa

Revertir les condicions laborals de precarietat dels treballadors.

Establir les bases per al canvi de model turístic de la ciutat.

Iniciar el camí que permeti fer de Lloret de Mar un important

centre de turisme cultural.

PIAI



Cap de llista: Alexandre Maset Castelló

Edat: 36 anys

Professió: Psicòleg clínic i docent sanitari i educatiu

Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada que lidera la llista del Piai lloret

Currículum

Llicenciat a la UdG en psicologia. Psicoterapeuta. Cofundador de l'Escola VEIE. Format en PNL, Lideratge Apreciatiu i Coaching. Conferenciant i amb més de 10 anys d'experiència en el camp de la salut.

Punts forts del programa