Candidats i programes a Palafrugell

La llista encapçalada pel socialista Juli Fernández ha guanyat les últimes tres eleccions municipals, però no va ser fins el 2011 quan va aconseguir l'alcaldia gràcies a un pacte de govern amb la CiU d'aleshores i l'antiga Entesa (actual En Comú Podem Palafrugell). Aquestes eleccions municipals seran una prova de força per part del PSC per tal de recuperar l'alcaldia després d'un convuls mandat marcat per una moció de censura que va enviar fa dos anys Fernández a l'oposició.

ERC

Cap de llista: Josep Piferrer Puig

Edat: 61 anys

Professió: Mestre de primària

Eleccions a què s'ha presentat: Aquesta és la segona vegada que encapçala la llista d'ERC. Ja ho va fer l'any 2015.

Currículum

Militant d'ERC des del 1999. És alcalde de Palafrugell des de l'any 2015. Anteriorment ja havia format part de la llista d'ERC.

Punts forts del programa

Pla d'aparcaments perifèrics i ampliació de l'aparcament del casal.

Construcció d'una pista de patinatge.

Construcció d'una nova deixalleria a la zona industrial per part de l'àrea de Medi Ambient.

JxCat

Cap de llista: Josep Salvatella Mallart

Edat: 45 anys

Professió: Professor d'història de secundària

Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada que es presenta com a cap de llista.

Currículum

Militant del partit demòcrata. Vinculat des del 2012 a l'ANC i recentment a Òmnium Cultural i a la Crida Nacional per la República.

Punts forts del programa

Pla de xoc de neteja urbana que inclourà la creació d'una brigada municipal d'acció ràpida.

Incrementar la vigilància i seguretat al municipi, com la col·locació de càmeres en punts estratègics.

Millorar la mobilitat amb places d'aparcament al centre i als eixos comercials.

PSC

Cap de llista: Juli Fernández Iruela

Edat: 56 anys

Professió: Advocat i economista

Eleccions a què s'ha presentat: Va ser cap de llista a les eleccions del 2007, 2011 i el 2015. Ha sigut alcalde durant 6 anys, del 2011 fins el 2017.

Currículum

És l'actual regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Habitatge. També va ser cap de campanya del PSC a les eleccions municipals del 2011.

Punts forts del programa

Experiència i solvència i credibilitat en la gestió feta.

Prioritat per les persones.

Gestió del comerç i del turisme com a eines de creació d'ocupació.

Palafrugell en Comú

Cap de llista: Miquel Puig Castelló

Edat: 60 anys

Professió: Guarda d'un càmping

Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada que es presenta a unes eleccions.

Currículum

Sempre ha estat implicat en organitzacions polítiques i socials, però no de cara al públic.

Punts forts del programa

Cohesió social.

Feminisme.

Sostenibilitat i medi ambient.

Ciutadans

Cap de llista: Joan Farré Riera

Edat: 65 anys

Professió: Mestre d'educació primària

Eleccions a què s'ha presentat: És el primer cop que es presenta a Palafrugell.

Currículum

Actualment és professor de l'escola pública Josep Barceló i Matas. Antic militant del PP, va ser president del PP a Sobrescobio (Astúries) del valle del Nalón.

Punts forts del programa

Convivència, tolerància i cohesió social.

Emprenedoria i alleugeriment fiscal de les empreses.

Educació i formació. Convertir Palafrugell en un poble preuniversitari de 0 a 20 anys i en la capital educativa i cultural del Baix Empordà. Quadrilingüisme.

PP

Cap de llista: Ángel Vila de la Peña

Edat: 59 anys

Professió: Empresari del món de la construcció. Experiència en docència i hosteleria

Eleccions a què s'ha presentat: Primera vegada com a cap de llista.

Currículum

A les anteriors eleccions va presentar-se de número 2. Fundador de l'associació de protecció civil de Palafrugell. Col·laborador de la Creu Roja.

Punts forts del programa

Millora de la mobilitat al municipi.

Promoció d'un turisme desestacionalitzat i funcional.

Potenciar la zona industrial compartida amb els municipis del voltant i promocionar-la a un àmbit internacional.

Som Gent del Poble

Cap de llista: Joan Vigas Bonany

Edat: 61 anys

Professió: Empresari

Eleccions a què s'ha presentat: És la primera vegada que es presenta a unes eleccions.

Currículum

Diplomat en empresarials. Provinent de l'empresa privada, no ha militat mai en cap organització política.

Punts forts del programa