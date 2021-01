JxCat reivindica la candidatura per Girona com la suma de "municipalisme, experiència i coneixement"

Junts per Catalunya (JxCat) ha reivindicat la candidatura per Girona com un exemple de "suma de país". La cap de llista per Girona al 14-F, Gemma Geis, ha destacat que els seus integrants uneixen "municipalisme, experiència i coneixement" amb l'objectiu de "poder arribar millor a les necessitats i demandes del territori". Geis també ha subratllat que "la voluntat d'unitat" es fa palesa amb la incorporació de Moviment d'Esquerres (Més) i Demòcrates dins la candidatura, "perquè som el partit que ens uneix, a Catalunya i la seva gent, en defensa dels drets i les llibertats". La cap de llista de JxCat per Girona s'ha fixat com a prioritats "gestionar la pandèmia perquè ningú es quedi enrere" i avançar per fer realitat la independència.

JxCat ha presentat aquest dimarts la candidatura del partit a Girona per a les eleccions del 14-F. Ha estat en un acte que s'ha fet a l'exterior del monestir de Sant Pere de Galligants.

La cap de llista, Gemma Geis, ha destacat que els seus integrants recullen "la suma del municipalisme, la gestió, la proximitat, el coneixement de les comarques i la seva diversitat" per "poder arribar millor a les necessitats i demandes" de la ciutadania. Geis ha subratllat que la candidatura uneix "coneixement i experiència, ja que inclou persones, perfils i trajectòries molt diverses" i incorpora "una suma de país".

La cap de llista ha insistit que JxCat té "el lideratge" de Carles Puigdemont i de la candidata a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs. "I recollim aquesta voluntat de suma i d'unitat amb un membre de Més i una candidata de Demòcrates, perquè som el partit que ens uneix, a Catalunya i la seva gent, en defensa dels drets i llibertats, el reconeixement del dret a l'autodeterminació, i també la independència de Catalunya", ha afegit.



Pandèmia i independència

Geis ha recordat que JxCat treballarà "prioritzant la gestió de la pandèmia i la necessitat que ningú quedi enrere, per ajudar les persones que arrisquen i innoven". I al costat d'aquesta prioritat, la cap de llista també ha recordat "l'objectiu" d'aconseguir la independència de Catalunya.

"Aquests darrers mesos, encara més hem vist les conseqüències de viure en una autonomia intervinguda que no permet atorgar ni aprovar les polítiques que els ciutadans, les empreses i entitats demanden, perquè són ajudes d'Estat", ha lamentat Geis. I ha conclòs: "El nostre partit és Catalunya i la seva gent".

Per darrere de Geis, com a número 2 de la llista, JxCat situa l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. La segueixen Salvador Vergés, Francesc Xavier Ten, Maria Antònia Batlle, Ferran Roquer, Jordi Munell, Pere Albó i Maite Selva, entre d'altres.