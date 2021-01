El Govern demana ara no trencar el confinament per anar a mítings

El Govern s'ha enredat en el complex debat sobre com compaginar els drets a la participació política i la salut. Les restriccions decretades per doblegar la corba de la tercera onada del coronavirus a Catalunya impedeixen que els catalans puguin sortir dels seus municipis, però l'assistència a mítings electorals és una de les excepcions previstes. La portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, va recordar dimarts que «el dret a la participació política és un dret fonamental i, per això, estarà permesa aquesta mobilitat per poder assistir a un míting», però després de l'onada d'indignació que van generar les seves paraules en els sectors més afectats per les restriccions i en el col·lectiu de metges i científics, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, va deixar clar ahir, en una entrevista a La Xarxa, que proposarà als partits «limitar els mítings perquè la gent que assisteixi sigui del municipi i que la resta es connecti virtualment».

A poques hores de l'inici de la campanya electoral, el Govern tornarà a reunir-se avui a la taula de partits per repassar els serrells del protocol electoral perquè els comicis siguin segurs i intentarà que totes les formacions de l'arc parlamentari es comprometin a llançar el missatge que sortir del municipi és un risc perquè com més interacció social hi hagi, més gran és l'avanç de la COVID-19.

Els partits que conviuen al Palau de la Generalitat van ser els primers a demanar a la ciutadania que no es mogui del seu municipi. El president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va defensar a les xarxes socials «conciliar el dret a la participació política amb la necessària disminució de la interacció social». Esquerra preveu una campanya amb públic, de manera que redoblaran les mesures de protecció. Es realitzarà un registre a l'entrada per tenir control de l'assistència i es prendrà la temperatura als assistents.

Junts per Catalunya va emetre un comunicat en què recomana als catalans assistir només als mítings i actes electorals que se celebrin al seu municipi i promet «prioritzar els actes telemàtics, la campanya a les xarxes socials». Els esdeveniments presencials tindran «aforaments molt limitats» i quan sigui possible seran «a l'aire lliure».

Crítiques de l'oposició

Els excompanys de Govern de JxCat i ERC, el PDeCAT, no van desaprofitar l'oportunitat per carregar contra les contradiccions de l'Executiu. «Fa uns dies ens deien que no es podien celebrar eleccions perquè era un risc i ahir ens diuen que per anar als mítings ens podem mobilitzar. Estan prenent el pèl a la gent», va asseverar Àngels Chacón. Amb tot, el PDeCAT no renuncia a mítings de petit format a espais oberts o tancats.

Molt més lluny va anar el PPC. El seu candidat a la Generalitat, Alejandro Fernández, va exigir la dimissió de Budó per generar «confusió i alarma», i el partit va anunciar que Pablo Casado estarà molt present en la campanya, en què també participaran dirigents autonòmics del partit.

El PSC i Cs es comprometen al 100% amb la via telemàtica. Els socialistes i els taronges limitaran l'aforament dels seus actes «a les persones que hi intervenen i als membres de la candidatura». «No entenem l'excepció que ha fet el Govern. És una irresponsabilitat que no ajuda a millorar la situació sanitària a Catalunya», va afirmar el PSC a través de les xarxes socials. La formació celebrarà els actes sense públic, amb entre 15 o 20 persones convidades prèviament, que es podran seguir de forma virtual. El candidat socialista, Salvador Illa, comptarà fins a en cinc ocasions amb el suport del president del Govern, Pedro Sánchez.

En la campanya de Ciutadans també es bolcarà la presidenta del partit, Inés Arrimadas, amb una agenda pròpia a Catalunya per mostrar el seu suport al presidenciable taronja, Carlos Carrizosa. Tots els actes seran retransmesos a través d'internet i als que siguin presencials només acudiran els oradors. «Em sembla que la salut pública es preserva molt millor si no fem mítings multitudinaris», va insistir Carrizosa, i va demanar als ciutadans que no surtin dels seus municipis.

Els comuns també han previst que la seva campanya sigui fonamentalment telemàtica, van assenyalar fonts del partit, i no hi haurà mítings tradicionals. Sí que es celebraran algunes trobades entre membres de la llista i representants de diferents col·lectius controlant l'aforament.

Finalment, la CUP va explicar que desenvoluparà els seus mítings des d'un plató situat a Sabadell en el qual s'oferirà senyal a través d'internet per seguir els seus actes en directe sense posar ningú «en risc».

Eleccions ajornades a França

En un altre ordre de coses, el Senat de França va aprovar un projecte de llei per ajornar al juny les eleccions regionals, previstes per al març, a causa de la pandèmia de coronavirus. El projecte de llei ajorna a més fins al mes de desembre de 2027 les regionals posteriors, que estaven previstes per al març del mateix any.