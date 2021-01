Tret de sortida a la campanya electoral de les eleccions catalanes

La pandèmia del coronavirus ha obligat a modificar la majoria d'actes als quals estàvem acostumats i adaptar-los a les normatives actuals. La campanya electoral per les eleccions catalanes del 14-F no seran una excepció.

La tradicional enganxada de cartells a mijanit que donava el tret de sortida a les campanyes s'ha substituit per actes, tots ells telemàtics i amb horari avançat, després que els partits recomanessin no assistir a mítings i no trencar el confinament municipal encara que el Govern ho permeti.

Els candidats a la presidència han iniciat una campanya protagonitzada principalment per la pandèmia de la covid-19 i a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ajorna, o no, la data de les eleccions

Borràs (JxCat) acusa Illa de fer "xantatge" amb les vacunes

JxCat ha donat el tret de sortida de la campanya amb una crida a la participació i amb crítiques contra el PSOE i el cap de llista del PSC, Salvador Illa. La candidata de Junts, Laura Borràs, ha acusat l'exministre de fer "xantatge" amb la gestió de les vacunes, i ha demanat el vot independentista per evitar que la Generalitat estigui "supeditada" al PSOE. Per la seva banda, i en connexió des de Waterloo, el cap de llista de JxCat, Carles Puigdemont, ha acusat l'Estat de provocar "por" als votants per intentar així obtenir el resultat que, segons ha afirmat, les urnes "sempre li han negat". L'acte d'aquest dijous al vespre ha estat totalment telemàtic i sense públic, des d'uns estudis televisius de Sant Just Desvern (Baix Llobregat).

ERC s'erigeix com l'alternativa al PSC

El presidenciable d'ERC a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, ha reclamat el vot per evitar que la reconstrucció de Catalunya després de la covid-19 sigui decidida per una Generalitat "convertida en un despatxet de la Moncloa" amb el candidat del PSC, Salvador Illa. Durant l'inici de campanya d'ERC a Mataró, Aragonès ha dit que evitaran que Illa presideixi el Govern i ha demanat fer possible que l'independentisme d'esquerres lideri per primera vegada el país. Aragonès ha lamentat que els mateixos que van fer el 155 ara volen "imposar unes eleccions" i ha apostat per omplir les urnes de vots independentistes. Això sí, ha alertat que per impulsar la república cal fer "feina" i generar "consensos" més enllà de fer "proclames".

Carrizosa (Cs) crida a "lluitar i votar" per frenar l'independentisme i evitar un pacte entre el PSC i ERC

El candidat de Cs a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha fet una crida aquest dijous a "lluitar i votar" per frenar l'independentisme i, alhora, evitar un hipotètic pacte entre el PSC i ERC per governar Catalunya. Carrizosa i la presidenta del partit, Inés Arrimadas, han alertat de la possibilitat d'un nou tripartit d'esquerres i han reclamat un Cs "fort" com a "garantia" que això no passi. "Si tenim un tripartit, no només tindrem privilegis i més procés, sinó que tindrem indults" per als líders sobiranistes empresonats, ha alertat. Per a Carrizosa, els comicis previstos per al 14 de febrer són "una grandíssima oportunitat per capgirar la política catalana" i aturar el nacionalisme.

lla (PSC) convida a "un viatge diferent al dels independentistes"

El candidat del PSC al 14-F, Salvador Illa, ha convidat els catalans a iniciar "un viatge molt diferent al que han volgut dur els independentistes, cap a enlloc". En l'acte que ha donat el tret de sortida a la campanya electoral, Illa ha cridat a "abandonar els projectes que divideixen la societat entre bons i mals catalans" i "deixar enrere les actituds de confrontació i enfrontament". En aquest sentit, s'ha compromès a "passar del desgavell a les solucions; dels radicalismes al seny i la sensatesa; de la improvisació a la feina ben feta; de les falses promeses a la bona gestió; del fracàs, a l'èxit". A més, ha reivindicat que té un "mètode simple" per a la "retrobada": "Dialogar sempre de tot i amb tots". Els socialistes han iniciat el compte enrere al 14-F amb un acte retransmès per 'streaming' des de la seu del partit, al carrer Pallars, en què hi ha participat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

Sabater afirma que la CUP pot "condicionar" la governabilitat "des de l'oposició" o "des del Govern"

La cap de llista de la CUP-Un Nou Cicle per Guanyar per Barcelona, Dolors Sabater, ha afirmat que la CUP vol "condicionar" la governabilitat de Catalunya "des de l'oposició" o bé "des del Govern". En l'acte d'inici de campanya dels anticapitalistes, que s'ha celebrat a Girona aquest dijous al vespre, ha promès "assumir totes les responsabilitats" i no participar d'un govern "autonomista", que defensi la continuïtat del "règim del 78" i "neoliberal". D'altra banda, ha denunciat que una "operació d'estat" ha "imposat" celebrar les eleccions el 14-F. L'esdeveniment, que ha comptat amb un màpping projectat a la Casa de Cultura de la ciutat, s'ha celebrat a l'aire lliure amb una vintena d'assistents i curiosos.

Albiach (ECP), al tret de sortida cap al 14-F

La candidata d'En Comú Podem a les eleccions del 14-F, Jéssica Albiach, ha reivindicat els comuns com la formació que pot "passar pàgina" de l'actual "desgovern" de JxCat i ERC. "Ens estem jugant seguir amb el desgavell de JxCat i ERC i amb un país cap a la decadència o recomençar amb un govern d'esquerres i polítiques progressistes que s'han de basar en la generositat i la claredat", ha advertit en el tret de sortida de la campanya, davant de l'Hospital Clínic. La candidata ha estat acompanyada de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha assegurat que ha viscut en primera persona els "discursos i retòrica" sense "gestió" de l'actual Govern. En aquest context, Colau ha situat una aliança d'esquerres com "l'única alternativa possible".

Alejandro Fernández (PPC) crida a treure el nacionalisme i l'extrema esquerra del Govern "per a una Catalunya millor"

El candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha demanat "treure el nacionalisme i l'extrema esquerra del Govern" a partir del 14-F per "recuperar el millor de la nostra terra i aconseguir una Catalunya millor". Segons Fernández, l'independentisme fomenta "l'odi" quan classifica els catalans entre els "autèntics" o els "'nyordos' i botiflers" i demana aplegar tot el vot constitucionalista perquè "passin a l'oposició". El candidat popular avisa que només amb un PPC fort es podrà condicionar l'estratègia dels socialistes que, segons els populars, passa per reeditar un tripartit amb ERC i els comuns. "Que ningú es refiï d'Illa. Cordial, sempre, però si pot et posa la traveta".

El PDeCAT es reivindica com el "vot clau" per recuperar el "prestigi" de Catalunya davant l'actual "desgovern"

El PDeCAT ha donat el tret de sortida a la campanya electoral reivindicant-se com el "vot clau" per recuperar el "prestigi" de Catalunya davant l'actual "desgovern" de JxCat i ERC. El partit ha defensat el dret d'elecció dels centres educatius, la baixada d'impostos per a unes classes mitjanes "fiscalment ofegades" i el dret a la propietat privada front l'ocupació dels habitatges. La formació també s'ha presentat com el "vot clau" per reivindicar el 9-N i l'1-O. "Som els independentistes que coneixen la realitat del carrer", ha assegurat la candidata del partit a les eleccions, Àngels Chacón. Tots els candidats han destacat la importància del "territori" en un acte amb connexions telemàtiques a les seus de Girona, Reus i Lleida.