Enquestes electorals: ERC guanyaria les eleccions amb 34-35 diputats frec a frec amb JxCat (32-34), segons el CEO

ERC guanyaria les eleccions amb 34-35 diputats però JxCat retalla distàncies i se situaria frec a frec amb 32-34, segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). El PSC es quedaria en tercera posició obtenint 26-29 diputats seguit de Cs que cauria fins als 12-13. El PPC (9) i la CUP (8) doblarien resultats respecte les últimes eleccions, els comuns es quedarien amb 6-8 i Vox irrompria al Parlament amb 5-6 diputats. El PDeCAT en canvi es quedaria fora de la cambra catalana. El sondeig preveu una participació del 62% i un 33,7% d'indecisos. El vot independentista superaria per primera vegada el 50% situant-se en el 51,2% sumant els vots d'ERC, JxCat, la CUP i PDeCAT. I la majoria de diputats independentistes s'ampliaria a 74-77.

JxCat continua retallant distàncies a ERC respecte a l'últim CEO, que li donava una forquilla de 30-32 escons. En canvi el partit de Junqueras es manté en els 35 o fins i tot en podria perdre un. Així doncs, segons el sondeig publicat aquest divendres just a l'inici de la campanya electoral, ERC i JxCat estan pràcticament empatats. Segons les forquilles d'escons, podrien empatar a 34 diputats i com a molt, la candidatura de Pere Aragonès obtindria una diferència de 3 escons més que JxCat. Pel que fa al percentatge en estimació de vot, ERC se situa per davant amb un 22% mentre Junts obté un 20,7.

En comparació amb la composició actual del Parlament, ERC pujaria entre 2 i 3 escons; JxCat es podria quedar igual o perdre'n 2; Cs es quedaria amb 24 menys que els 36 actuals passant de ser la primera força més votada a la quarta; els socialistes poden incrementar la seva representació sumant 12 diputats més; el PPC i la CUP doblarien els 4 actuals mentre que Vox, que es presenta per primera vegada en unes eleccions al Parlament, entraria amb 5-6. El PDeCAT i el PNC de Marta Pascal es quedarien fora de la cambra catalana. L'enquesta s'ha fet a 1.200 persones del 13 al 21 de gener.

Majoria de vots independentistes

La majoria independentista augmentaria a una franja d'entre 74 i 77 escons pels 70 que té actualment -entre ERC, JxCat, CUP i PDeCAT. El sobiranisme, comptant els comuns, pujaria a 80-85 escons. El bloc unionista -PSC, Cs, PPC i Vox- aconseguiria entre 52 i 57 cadires al Parlament. D'aquesta manera, l'independentisme consolidaria la majoria absoluta, establerta en els 68 escons.

A més, per primera vegada, l'independentisme superaria el 50% dels vots -no ho ha aconseguit mai fins ara. La suma percentual de l'estimació de vot a ERC, JxCat, CUP i PDeCAT arriba al 51,2% del sufragi. Per altra banda, el percentatge de vots dels quatre partits unionistes -PSC, Cs, PP i Vox- seria del 41%. Els comuns en traurien un 6,5%.