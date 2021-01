Eleccions 2021: Els presos del procés participaran en la campanya

La Generalitat ha tornat a concedir el tercer grau que el Suprem va revocar als líders independentistes presos -amb l'excepció de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, encara pendent de resolució-, fet pel qual podran sortir diàriament a partir d'avui, primer dia de campanya electoral. És molt probable que alguns d'ells participin activament en actes electorals dels partits en els quals militen.

Segons va informar ahir el Departament de Justícia en un comunicat, la Secretaria de Mesures Penals va avalar el règim de semillibertat que les presons van proposar per als presos del procés, quan la majoria d'ells tenen ja complerta una quarta part de la pena o són a punt de fer-ho, quelcom que els dona dret a permisos ordinaris.

La conselleria que dirigeix la republicana Ester Capella va concedir la semillibertat als Jordis, els exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull -que des d'avui només hauran de pernoctar a la presó de dilluns a dijous-, coincidint amb l'inici de la campanya electoral i sense esgotar el termini màxim de dos mesos que tenia per pronunciar-se, que expirava el 14 de març.

El tercer grau es farà efectiu a partir d'avui, encara que la Fiscalia tindrà oportunitat de recórrer-lo i forçar que el jutjat el suspengui fins que resolgui el Suprem, que és el que té l'última paraula en les classificacions penitenciàries com a tribunal sentenciador.

Així va succeir el passat mes de juliol amb els nou líders independentistes presos a Lledoners -Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i els exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn-, als quals el jutge de vigilància va suspendre el tercer grau pocs dies després de sortir en semillibertat, malgrat que va avalar la decisió de la Generalitat de concedir-los.

El passat 4 de desembre, el Suprem va acabar per revocar el tercer grau dels presos del procés, un règim del qual ja només gaudien Carme Forcadell i Dolors Bassa, ja que els jutges de vigilància dels que depenen les seves presons van descartar suspendre'l fins que la decisió no fos ferma.

En el seu comunicat, el Departament de Justícia va insistir que la decisió d'atorgar la semillibertat als presos del procés és estrictament tècnica, d'acord amb la proposta plantejada per les juntes de tractament de les presons de Lledoners i Puig de les Basses, un procés en el qual assegura han participat més de 30 professionals.

En el cas de Forcadell, que també compta amb la proposta de la presó de Wad Ras favorable al tercer grau, la Secretaria de Mesures Penals no ha resolt encara la seva classificació.

L'expresidenta del Parlament està confinada a la seva cel·la de Wad Ras a causa d'un brot de coronavirus al centre penitenciari i la seva quarantena no acaba fins a la setmana vinent, fet pel qual, encara que se li hagués concedit ahir el tercer grau com a la resta de presos del procés, no hauria pogut sortir en semillibertat.

La Generalitat defensa que, a diferència del passat mes de juliol, el tercer grau s'ha atorgat quan els interns porten prop de tres anys empresonats i han complert ja una quarta part de condemna -el que els dona dret a permisos ordinaris- o ho faran en un termini de dues setmanes.

«El Servei de Classificació considera que és un temps suficient per a la confirmació d'una evolució positiva», segons el comunicat, que destaca que els reclusos han gaudit de les sortides laborals i de voluntariat emparades en l'article 100.2 i també del tercer grau, sense incidents i amb una «valoració positiva» i «ple compromís» amb la tasca encomanada.

La conselleria basa a més la seva decisió en què els presos del procés han participat en «activitats de raonament, judici crític i resolució de conflictes» i han mostrat «màxima col·laboració» tant amb la resta d'interns com amb els professionals penitenciaris, sense cap incompliment judicial ni expedient disciplinari.

«Per tot això, amb l'objectiu d'afavorir i consolidar l'itinerari de reinserció sociolaboral en l'àmbit privat, el Servei de Classificació resol donar continuïtat als seus programes de tractament amb un règim de major autonomia», afegeix el comunicat.

A més de poder sortir diàriament gràcies al tercer grau -que permet passar el cap de setmana a casa-, els presos podran gaudir de fins a 48 dies de permisos a l'any, amb un màxim de set jornades consecutives, quan hagin complert la quarta part de la pena.

Els primers a arribar a la quarta part de la seva condemna van ser els Jordis, el 14 de gener de 2020, als quals van seguir Rull -el 2 de febrer-, i Forn, el 16 de juny. Forcadell la va assolir ahir i Junqueras ho farà dissabte que ve, mentre que Turull, Romeva i Bassa ho faran el proper 11 de febrer.

Per part seva, el Tribunal Constitucional es va veure obligat a posposar la deliberació i, per tant, la resolució del primer recurs de la sentència del procés, l'interposat per Meritxell Borràs, tot i tenir-ho a l'ordre del dia del ple d'ahir. El motiu de l'ajornament no va ser la falta d'acord entre els magistrats, sinó que les deliberacions d'altres assumptes es van allargar més del que s'esperava.