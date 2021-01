El CEO situa ERC i JxCat en un empat tècnic i dilueix l'«efecte Illa»

La campanya electoral més anòmala de la història de Catalunya arrenca amb màxima igualtat entre les dues forces independentistes i amb l'efecte Illa una mica més diluït. L'enquesta electoral del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que el Govern va difondre en la primera jornada de la campanya, situa a ERC i JxCat en empat tècnic faltant dues setmanes per a les eleccions. El tercer aspirant en lliça, el PSC, guanya terreny amb la irrupció de Salvador Illa com a candidat, ja que l'últim sondeig del CEO era anterior al canvi de presidenciable en les files socialistes. No obstant això, el percentatge d'indecisos continua essent molt alt, del 33,7%.

Segons l'enquesta del Govern, ERC guanyaria les eleccions amb 34-35 escons i Junts es quedaria amb 32-34 diputats. La diferència entre totes dues forces és de només 1,3 punts. El PSC se situa en tercera posició amb 26-29 parlamentaris, però només a un punt dels posconvergentes. Respecte a l'última enquesta del CEO, de desembre passat, JxCat retalla dos punts als republicans, que han cedit un punt en l'últim mes. Aquest punt, al seu torn, ha passat a mans socialistes i ha permès a Illa reduir l'avantatge que li portava Laura Borràs.

El sondeig es va elaborar amb 1.100 persones entrevistades telefònicament entre el 13 i el 21 de gener -durant el repunt de contagis de coronavirus i en ple debat sobre posposar o no les eleccions del 14 de febrer- i compta amb un marge d'error de 2,95.

Majoria sobiranista

L'independentisme reeditaria la majoria absoluta a la Cambra catalana, tant en la seva forquilla més baixa com en la més alta, i aconseguiria el 51,2% dels vots sumant els suports d'ERC, JxCat, CUP i PDECat (els hereus de CDC, amb el 2,3% dels vots, no obtindrien representació en el Parlament). Però hi hauria una majoria alternativa possible entre republicans, socialistes i comuns, encara que només en la seva estimació més alta.

Ciutadans, que va guanyar les catalanes de 2017 amb 36 diputats, faria el pitjor descens fins als 12-13 representants. Un daltabaix del qual es beneficiarien tant el PSC com el PP, que aconseguiria més del doble d'escons, passant de 4 a 9. Però l'enfonsament taronja també aplanaria l'entrada en el Parlament de l'extrema dreta de Vox, entre 5 i 6 escons.

El sondeig estima que la participació, una de les grans incògnites de cara a les eleccions del 14-F, serà del 62 per cent, la qual cosa suposaria 17 punts menys que el rècord de mobilització aconseguit en els comicis de 2017. El 63,7% dels enquestats tenen clar que aniran a votar malgrat l'evolució de la pandèmia, davant d'un 8,4% de ciutadans que estan segurs que no acudiran als col·legis electorals.

Valoració de líders

Pel que fa a la valoració de líders, el rànquing l'encapçala la candidata de la CUP, Dolors Sabater, amb un 5,3 sobre 10, seguida d'altres aprovats: Laura Borràs (JxCat), amb un 5,21, Pere Aragonès (ERC), amb un 5,16, i Salvador Illa (PSC), amb un 5,14.

Entre els suspesos, Jéssica Albiach (comuns), amb un 4,82, Àngels Chacón (PDECat) amb un 4,74, Alejandro Fernández (PP), amb un 3,01, Ignacio Garriga (Vox), amb un 2,7, i, en últim lloc, Carlos Carrizosa (Cs) amb un 2,46.

L'impacte de la pandèmia i el garbull amb la data de les eleccions ha refredat les posicions a favor i en contra de la independència de Catalunya. El 47,7% dels catalans rebutja avui que Catalunya es converteixi en un estat independent, mentre que el 44,5% sí que el vol, segons el CEO. Les dades reflecteixen la tendència de les últimes enquestes, que situen el no a la independència per davant del sí, encara que en aquesta ocasió els contraris a una república catalana baixen dos punts respecte a l'última enquesta de desembre de 2020. Els partidaris de la secessió també han retrocedit, però només mig punt.