El TSJC confirma que les eleccions es faran el 14 de febrer

La sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat mantenir definitivament les eleccions catalanes el 14F, amb la campanya ja en marxa, i anul·lar el decret del Govern que les ajornava, en principi, al 30 de maig.





Un cop es notifiqui la sentència, prevista per dilluns que ve, podrà ser recorreguda davant la sala del contenciós del Tribunal Suprem, encara que això no suspendria la decisió del TSJC de mantenir la data electoral del 14F.La sala, que inicialment havia anunciat que resoldria el 8 de febrer -a meitat de la campanya electoral- ses va reunir ahir d'urgència per deliberar, després que les parts acceleressin la presentació dels seus escrits perquè l'assumpte es pogués resoldre al més aviat possible.De fet, en la seva sentència la sala farà «esment exprés» a la «bona fe processal» de les parts, ja que reconeix que l'agilitat en remetre els seus informes ha permès arribar a una resolució amb «la major brevetat possible», segons precisa el TSJC en un comunicat.Amb la seva decisió, la sala es reafirma en les mesures cautelaríssimes -i posteriorment cautelars- que va dictar la setmana passada, quan va ordenar suspendre l'ajornament dels comicis i iniciar el procés electoral del 14F mentre resolia sobre la legalitat del decret del Govern.

La resolució del TSJC coincideix amb el criteri de la Fiscalia, que ahir mateix va presentar davant la sala un informe en el qual advocava per anul·lar el decret del Govern, en entendre que infringeix la normativa electoral i l'Estatut i donaria motiu a una «anormalitat jurídica i institucional» que pot perllongar-se de forma «indeterminada».



Un «despropòsit»

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, va qualificar de «despropòsit» la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de mantenir les eleccions el 14 de febrer i va lamentar la «imposició» del tribunal. En una compareixença des del Palau de la Generalitat, Solé no va voler aclarir si el Govern pensa presentar un recurs a la decisió judicial i s'ha limitat a dir que esperaran a analitzar el fons de la resolució abans de prendre cap decisió. Tot i això, Solé ha remarcat que en cap cas generaran «més incertesa a la ja existent». El conseller ha assegurat que el Govern ho té «tot preparat» i ha garantit que els col·legis electorals i les meses «són i seran espais segurs».



Després que aquest divendres al matí el TSJC decidís anul·lar el decret del Govern que suspenia les eleccions i les fixava al 30 de maig, Solé va criticar la «imposició» de la data per part del tribunal tot i ser davant d'una situació «epidemiològicament molt complexa». El conseller també va retreure al TSJC que hagi esperat a fer pública la decisió a què ja hagués començat la campanya electoral.



Durant la seva compareixença Solé no va avançar si pretenen presentar un recurs contra la resolució judicial o no, però va assegurar que la decisió que s'acabi prenent «passarà per no generar més incertesa quan la ciutadania necessita certeses». Encara que es recorri al Tribunal Suprem no es suspendrà l'execució de la decisió del TSJC, de manera que no afectarà a la data electoral, que serà definitivament el 14 de febrer.



El conseller va remarcar al llarg de tota la compareixença que els col·legis electorals i les meses seran espais «plenament segurs». Solé va recordar que s'ha anat consensuant les mesures i protocols a les reunions de la taula de partits i ha explicat que tot i «l'encorsetament legislatiu» s'ha pogut «explorar i adaptar» totes les mesures per poder garantir la seguretat dels comicis.



I va insistir en què es respecti les franges horàries per a persones vulnerables i per a persones positives i també que se seguirà incentivant el vot per correu. «Es treballarà perquè la mobilitat generi els menys riscos possibles», va resumir.