Aragonès assegura que implantar la república és una qüestió de «sumar majories»

El cap de llista d'ERC a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, ha assegurat aquest diumenge que implantar la república no és una qüestió de "declaracions" o de "retòrica" sinó de "fer-la", "sumant majories", "parlant clar al món" i "guanyant les eleccions amb més del 50% de vots independentistes". En un acte de campanya a Lloret de Mar (La Selva), després que la presidenciable de JxCat, Laura Borràs, s'hagi compromès a "activar" la DUI si l'independentisme supera el 50% dels vots, ERC ha demanat abandonar la retòrica, fer créixer el moviment i adoptar una estratègia conjunta. Aragonès ha demanat el vot pels republicans per fer la reconstrucció en clau de "justícia i progressisme" i no "decidida per la Moncloa i l'Ibex35".

Sobre la reconstrucció econòmica després de la pandèmia de la covid-19, Aragonès ha dit que cal que la lideri un govern d'ERC i no pas un "del 155 de Salvador Illa i el PSC". "Aquesta és l'elecció el 14-F", ha afirmat. Després de l'aplicació del 155 i que el govern espanyol convertís la Generalitat en "una gestoria", per Aragonès es va evidenciar la necessitat que el país comptés amb un Govern "fort".

Per tot plegat, Aragonès ha subratllat que el 14-F només hi ha "dues fórmules de Govern possibles": els que defensen l'autodeterminació i l'amnistia i que volen reconstruir el país en clau progressista o els del 155. "Són dues fórmules de governar. Un candidat pot posar d'acord a tot el 155, l'Ibex35, els poders fàctics, els poders econòmics, la Moncloa, els jutges, Vox, Cs i el PSOE mentre que l'altre farà política i posarà d'acord els que defensen l'autodeterminiació i l'amnistia", ha relatat.

Aragonès s'ha mostrat crític amb la proposta del PSC de traslladar la seu del Senat a Barcelona. Ha constatat que aquesta proposta està "rovellada" i que demostra que el PSC no vol "solucions" sinó apostar per l'"oblit i l'amnèsia". "Tornar a la Catalunya del blanc i negre. Nosaltres la volem diversa, de tots colors i amb totes les esperances, drets i llibertats", ha conclòs.

A l'inici del míting ha tornat a insistir que no es poden oblidar de totes les persones que "pateixen" per la covid-19. Ha tancat la intervenció fent una crida a anat a votar el 14-F i a omplir les urnes de vots republicans. Una vegada més ha dit que és la "oportunitat" perquè després de 40 anys d'intercanvis entre "socialistes, convergents i semiconvergents" hi hagi una presidència d'ERC. "Aquest és l'únic canvi. És el canvi que es decideix en aquestes eleccions".



Rovira i les "debilitats" de 2017

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat que la república no és allò que es "declara i ja està" sinó que s'ha de d'impulsar "estratègicament" per construir-se. En una intervenció telemàtica des de Suïssa, Rovira ha recordat que l'independentisme té pendent de superar "totes les febleses" detectades l'octubre de 2017.

Rovira ha recordat que el moviment ha de consensuar una estratègia comuna, marcar-se un objectiu i tornar a generar "complicitats" entre la ciutadania. També ha explicat que cal superar el discurs "amenaçant" de l'Estat que apunta que l'independentisme porta "ruïna" i que s'ha d'arribar en zones del país on hi ha molta "feina a fer" per promoure aquesta opció política.

La número 2 d'ERC ha parlat de generar "complicitats internacionals". Respecte el 14-F, ha apuntat que l'independentisme pot demostrar que suposa més del 50% de la ciutadania. "Hem de ser molts més i treballar molt més. Només treballant aconseguirem guanyar la república", ha argumentat. Ha constatat que governant també es fa república.

Finalment, Rovira ha demanat a la ciutadania que vagi a votar el 14-F perquè l'Estat l'ha imposat plantejant "presó, repressió i la gestió d'una pandèmia global". "Ells no decideixen res, el 14-F és a les nostres mans. Depèn de nosaltres que omplim les urnes de llibertat, esperança i república", ha destacat.

Rovira ha estat crítica amb Salvador Illa en creure que va cometre "deixadesa de funcions" quan va abandonar el ministeri de Sanitat per passar a ser candidat del PSC.



Jordà demana abandonar les "promeses falses"

Per la seva banda, la cap de llista d'ERC per Girona, Teresa Jordà, ha seguit la línia de Rovira i ha puntualitzat que posar dates per la independència és "perillós" i "molts cops mentida". "Cal construir el país i abraçar més d'hora que tard la república catalana", ha reclamat.

Jordà ha demanat deixar-se de "promeses falses" perquè "no toca". "No toca per esgarrapar quatre vots, tot això és més seriós. Va de construir un país sòlid, un projecte que sigui útil a la gent, que ens serveixi. Volem ser més i hem de preparar-nos millor", ha conclòs.