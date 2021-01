La CUP respon a JxCat que la independència no s'assolirà «només aixecant la DUI»

La CUP ha respost al compromís de JxCat "d'activar" la declaració unilateral d'independència del 2017 dient que la plena sobirania no s'assolirà "només aixecant la DUI". En una roda de premsa a Artesa de Lleida, el cap de llista de la candidatura per Lleida, Pau Juvillà, ha remarcat que cal "molta més força" per donar un nou impuls al procés. També ha demanat un pla "concret, realista" i que es faci "amb molta més gent". A més, Juvillà creu que és "prematur" parlar de nou Govern ja que cal "asseure's" per parlar de "què es vol fer". L'acte també ha inclòs propostes per reforçar la pagesia, amb propostes com ara fixar preus dels productes agroalimentaris per evitar "l'especulació dels intermediaris" i fer un "banc de terres" del Govern.