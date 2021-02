La campanya electoral també es fa a Madrid

L'oposició ha centrat a Catalunya bona part del primer ple de control al Govern central del 2021 que se celebrarà aquest dimecres, en plena campanya electoral a la comunitat, amb preguntes entre d'altres al president del Govern central i al nou ministre de Política Territorial, amb interpel·lacions i amb el debat i votació d'una moció.

La primera persona que intervindrà serà el portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, qui demanarà al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que expliqui per què va canviar al ministre de Sanitat, Salvador Illa, en plena tercera onada de la pandèmia.

La designació d'Illa com el candidat del PSC a les eleccions del proper 14 de febrer no es va donar a conèixer fins al passat 30 de desembre però el relleu en el Ministeri de Sanitat no va arribar fins a aquesta setmana, en plena tercera onada del coronavirus.

Rufián ja havia retret als socialistes la seva negativa a ajornar les eleccions i els va acusar de «prioritzar els vots per sobre de les vides» i va considerar que el denominat efecte Illa «caducarà com un iogurt». És previsible que aquest dimecres torni a demanar a Sánchez explicacions pel relleu del Ministeri de Sanitat «a mitjan pandèmia mundial, la més greu de l'últim segle».

Iceta debuta al Congrés

Però els independentistes catalans també tenen reservada per al Govern central una interpel·lació en la sessió d'aquest dimecres -que donarà lloc a la subsegüent moció dues setmanes després- per saber si té previst donar un gir en política territorial, en concret respecte al «conflicte» amb Catalunya, amb el desembarcament del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, al Ministeri.

Precisament a Iceta han dirigit preguntes el PP, Ciutadans i Junts en la seva estrena al Congrés. En concret, la diputada del PP Macarena Montesinos vol que el primer secretari del PSC li digui si «considera compatible la seva promesa de guardar i fer guardar la Constitució amb les seves afirmacions relatives a l'existència de vuit nacions a Espanya».

De la seva banda, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, li demanarà que detalli les seves «prioritats» en relació amb la situació a Catalunya, i la candidata de Junts a la Presidència de la Generalitat, Laura Borràs, aprofitarà el seu comiat del Congrés per reclamar-li que expliqui com pretén resoldre tots els incompliments que acumula l'estat esapnyol amb Catalunya».

En la mateixa sessió, el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, vol que, en aquest cas, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, expliqui com garantirà que la campanya electoral catalana es desenvolupi «sense violència».

Els de Santiago Abascal denuncien l'»assetjament» que els seus dirigents, militants i simpatitzants pateixen en els seus actes a Catalunya davant la passivitat de l'Executiu català i comparen la situació amb la que van sofrir el passat mes de juliol durant la campanya per a les eleccions basques i gallegues.