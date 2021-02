L'auge dels indecisos manté en suspens la pugna per la victòria del 14-F

Amb les eleccions del 14 de febrer confirmades per la justícia i la tercera onada del coronavirus a punt d'arribar al seu pic en plena carrera cap a les urnes, el còctel que formen la desbocada pandèmia, l'amenaça d'una elevada abstenció i la creixent indecisió de l'electorat ha provocat una caiguda generalitzada de la intenció de vot a tots els partits i candidats des de principis de gener, el que explica que el tauler electoral es mantingui força estable respecte a la fotografia demoscòpica que es va prendre fa una mica menys d'un mes. Al perill de desmobilització se suma un clàssic de totes les campanyes electorals: l'alt percentatge d'indecisos. Molt alt, podria dir-se.

Segons l'enquesta preelectoral de Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per El Periódico, a dues setmanes dels comicis, el 31,6% dels votants asseguren no saber encara quina papereta triaran. Són vuit punts més que en l'enquesta de principis de gener, prèvia a l'embolic judicial amb la data de les eleccions, i 10 punts i mig més que al desembre. L'enquesta certifica novament que aquest fenomen suposa un obstacle més per als partits no independentistes, ja que la indefinició arriba el 52,2% entre els contraris a la secessió enfront de l'29,6% d'indecisos que hi ha entre els votants sobiranistes.

En aquest context, els tres favorits per al triomf segueixen en un mocador de cinc punts i cinc escons. El PSC repeteix al capdavant però ha vist com l'anomenat «efecte Illa» s'ha frenat en sec a mesura que el pols entre ERC i JxCat aconseguia la màxima igualtat. Tot just set dècimes són les que separen els dos socis de Govern en les enquestes.

Ja només amb la gorra de candidat després de deixar la cartera de ministre de Sanitat i situat en el blanc de la majoria d'atacs de la resta de partits, Salvador Illa guanyaria les eleccions amb el 24% dels vots i 34-35 escons (avui en té 17). Pel que fa al sondeig de principis de gener, en el qual van aconseguir donar un tomb al tauler electoral, els socialistes tan sols han cedit una dècima i són els únics que registren una fidelitat de vot per sobre el 70%. El PSC atrau dos de cada 10 votants de Cs i un de cada 10 electors d'En Comú Podem i del Partit Popular.

Pugna independentista

En paral·lel, la pugna independentista s'enverina i el fracàs del decret de suspensió de l'14-F sembla haver fet més mal a ERC que a Junts. Els republicans han perdut un punt i un escó respecte a l'anterior sondeig i obtindrien el 19,8% dels vots i 31-32 diputats (ara en tenen 32). Els postconvergents només avancen una dècima (19,1%), però se situen en empat tècnic amb Esquerra Republicana en escons, amb 30-31 (avui tenen 34). La dada més preocupant pel candidat i president en funcions, Pere Aragonès, és que la fidelitat de vot a ERC ha baixat del 50%, sent l'única força independentista a la que creix el percentatge d'indecisos, que ja és del 30%. En canvi, la indefinició en l'electorat de JxCat baixa sis punts i se situa en el 25%.

No obstant això, JxCat s'estanca respecte a l'anterior enquesta i la CUP pateix una lleu erosió, que el deixa amb el 5,3% dels vots i 6-7 escons (ara en té 4). Amb això, l'hegemonia independentista es mouria a la corda fluixa. Tindria moltes opcions de revalidar, però podria quedar-se un escó per sota de la majoria absoluta en la forquilla més baixa de l'enquesta. La suma en vots seguiria lluny de el 50% i se situaria en el 45,3%. Un sondeig més, el PDeCAT es quedaria fora del Parlament amb prou feines un 1,1% dels sufragis. La suma que sí es consolida per sobre dels 68 escons és la de PSC, ERC i En Comú Podem.

El bon moment demoscòpic de el PSC segueix lacerant als comuns, que baixarien de 8 a 6-7 escons, i sobretot a Ciutadans. El guanyador de les eleccions el 2017 es deixa vuit dècimes i un diputat més, i es desplomaria de 36 a 11-12 parlamentaris. Només un de cada cinc votants de Cs fa tres anys escollirien avui la mateixa papereta, i un percentatge identic migraria al PSC.

Les altres dretes també es freguen les mans amb la debacle taronja. El PP amplia les seves expectatives de creixement i passaria de 4 a 8-9 escons, mentre que els ultres de Vox debutarien al Parlament amb 5-6 representants.

L'inici de la campanya electoral ha certificat que estem davant una contesa renyida i que els catalans ja no tenen tan clar quin partit s'adjudicarà el triomf el 14 de febrer. Segons el GESOP, el 28,3% dels catalans creuen que ERC guanyarà els comicis, però un 24,9% opina que la victòria se la portarà el PSC. Només un 7,2% pensa que la medalla d'or serà per JxCat.

Malgrat que els socialistes continuen en primera posició, tots els indicadors mostren que Illa ha diluït l'efecte sorpresa de la seva designació com a presidenciable a la Generalitat, mentre que la igualtat entre Esquerra i Junts es trasllada també a el cos a cos entre els seus aspirants a la Generalitat. El candidat socialista segueix sent el preferit com a president (ho assenyalen el 18,8% dels enquestats, seguit de Pere Aragonès,que ha superat a la postconvergent Laura Borràs, que en les dues enquestes precedents havia aconseguit la medalla de plata.