Els presos del procés criden a votar el 14-F «per l'amnistia i la república» en el seu primer acte conjunt

Els nou presos del procés han fet una crida a votar a les eleccions catalanes del 14 de febrer per l'"amnistia i la república" en el seu primer acte conjunt, que ha tingut lloc aquest dilluns als Jardins del Palau Robert. L'acte, convocat per Òmnium Cultural, és el primer acte en què han coincidit tots els líders polítics i civils condemnats per l'1-O després del judici al Tribunal Suprem.





??@jcuixart: "El sobiranisme tornarà a omplir urnes el 14-F, la majoria de catalans donarà un missatge clar: reivindicar el dret d'autodeterminació de Catalunya i la fi de la repressió per una resolució democràtica al conflicte polític amb l'amnistia i el retorn dels exiliats" pic.twitter.com/k7AeRmfnDk — Òmnium Cultural (@omnium) February 1, 2021

han obtingut el tercer grau , han llegit una declaració conjunta en què han reclamat un govern de la Generalitat que "defensi un projecte de país inclusiu, al servei de la reconstrucció social i l'alliberament nacional" i una "estratègia compartida" per avançar cap a "aquest horitzó comú".