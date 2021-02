Ciutadans prioritzarà la lluita contra la inseguretat i el reforç dels Mossos

El candidat de Ciutadans per Girona, Jean Castel, s'ha mostrat molt preocupat per la «creixent inseguretat» que viu la província, i assegura que aquesta serà una de les seves prioritats en la propera legislatura. Castel defensa que cal arribar als 25.000 efectius del cos de Mossos d'Esquadra per tal de poder lluitar contra «tots els tipus de violència», així com contra l'ocupació il·legal de vivendes o el «top manta». En aquest sentit, va defensar que cal «reformular» el Departament d'Interior i va considerar que la «policia compartida» no ha estat una fórmula efectiva, sinó que «només ha servit per tapar les vergonyes». És per això que creu que cal revisar el mapa de comissaries a tot Catalunya i garantir una bona cobertura.

Castel va presentar els principals eixos del programa de Ciutadans a les comarques de Girona. I, a banda de la seguretat, també va posar l'accent en les infraestructures. En l'àmbit sanitari, va demanar que, «un cop s'han acabat les picabaralles», es posi d'una vegada en marxa el projecte del nou hospital Josep Trueta. També va reclamar que es millorin les connexions per carretera de la província, amb la C-32, la millora de la carretera «fantasma» entre Medinyà i Verges i que s'arregli d'una vegada per totes la «carretera de la vergonya», entre Salt i Anglès. Pel que fa a la variant d'Olot, va demanar que «no es converteixi en un nou Trueta», ja que no pot haver-hi «anys de discussions». Per això, reclama que es busqui un consens sobre el traçat el més aviat possible per tal de poder-la fer realitat.

Pel que fa a la crisi social i econòmica derivada de la Covid-19, el candidat de Ciutadans va defensar que cadra fer «una gran inversió» en polítiques públiques i de família», amb una major creació de vivenda protegida i duplicant els esforços per lluitar contra les «màfies organitzades» que, segons va denunciar, exerciexen l'ocupació il·legal de vivendes.

D'aquesta manera, Castel va defensar que Ciutadans té «un programa real» per sortir de la crisi, i va considerar que no és el moment de «la Catalunya dels invents»: «Ara no és el moment de processos ni de tripartits», va advertir. En aquest sentit, el cap de la llista taronja va afirmar que «per Ciutadans no quedarà» a l'hora de formar un Govern constitucionalista, però va recordar que l'any 2017 va ser el PSC qui s'hi va negar. També va criticar que els socialistes hagin prioritzat fer les eleccions el 14-F pel «moviment d'escacs» de col·locar el ministre Salvador Illa com a candidat.