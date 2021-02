Comuns, CUP i Vox veuen innecessari el baixador del TAV

La futura estació del TAV a l'aeroport. Aquest passat mes de gener, el Ministeri de Transports ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu per fer un baixador del tren d'alta velocitat a l'aeroport de Girona. JxCat, ERC, PDeCAT, PSC, PP i Ciutadans consideren que és necessari, mentre que comuns i CUP creuen que no és prioritari i que s'ha d'apostar pel transport públic. Vox, per la seva banda, demana que es «posposi» el projecte.

La majoria de partits gironins aposten per la construcció del baixador del TAV a l'aeroport de Girona, però la CUP, els comuns i Vox se'n desmarquen. Mentre la resta de candidats veuen la infraestructura «necessària» i creuen que pot revitalitzar un aeroport que ha anat de capa caiguda, Dani Cornellà (CUP) i Rosa Lluch (ECP) reclamen redirigir els recursos per al baixador a impulsar el transport públic. Sobretot, les rodalies. Mentrestant, Alberto Tarradas (Vox) demana posposar el projecte. JxCat, ERC, PDeCAT, PSC, PPC i Cs, en canvi, volen que es faci, però divergeixen quan parlen de costos i gestió (també, estenent-la a l'aeroport).

La majoria dels caps de llista gironins defensen que cal fer el baixador i, quan se'ls demana pel projecte, el qualificatiu que més repeteixen és «necessari». La cap de llista de JxCat, Gemma Geis, subratlla que cal construir-lo, i assegura que «òbviament» el seu partit hi donarà suport «si s'acaba executant». Aquí, expressa els seus recels, perquè recorda que molts projectes han quedat al calaix. Però també creu que calen altres mesures per promocionar l'aeroport de Girona, i entra de ple en la gestió. «Cal descentralitzar les taxes; si volem reactivar-lo, és molt important poder competir», assegura.

El cap de llista del PDeCAT, Jaume Dulsat, sosté que la connexió ferroviària donarà un plus de competitivitat a l'aeroport. El candidat creu que el descens de vols durant la pandèmia serà transitori i que l'activitat s'anirà recuperant al llarg de l'any. Per això, insta a materialitzar el projecte i defensa que la veu del territori, a través de l'AGi, ha de ser «decisiva» a l'hora d'escollir ubicació i dimensió del baixador. Per al candidat, la gestió dels aeroports de Catalunya ha de ser competència de la Generalitat.

La candidata d'ERC, Teresa Jordà, manté que el baixador ajudaria a convertir l'aeroport «en la quarta pista del de Barcelona». En aquest sentit, reclama «una política aeroportuària més valenta» per «muscular» els aeroports de Reus i Girona com a complementaris al del Prat. Tot i això, recela de les inversions anunciades per l'Estat en relació amb el baixador del TAV. La cap de llista sosté que «el paper ho aguanta tot», però que el més important és veure que s'ha invertit realment «el dia en què liquides» els comptes.

Mentrestant, el cap de llista de Cs, Jean Castel, defensa que el baixador «és més necessari que mai», sobretot per poder contrarestar l'impacte que ha tingut la covid-19. «Hem de continuar treballant pel futur que volem perquè la pandèmia acabarà passant i no pot ser que ens condicioni les inversions que necessitem», afirma. Castel subratlla que la connexió amb l'alta velocitat farà l'aeroport de Girona «encara més competitiu i atractiu» perquè facilitarà la mobilitat dels viatgers i l'accés a Barcelona.

La cap de llista del PSC, Sílvia Paneque, subratlla que el baixador del TAV contribuirà a impulsar «la connectivitat» entre l'avió i el tren, i posa la licitació de l'estudi informatiu com a aval i «mostra clara» que el Govern espanyol creu que aquest és un projecte «i una de les inversions de futur per a les comarques gironines».Pel que fa a la gestió, la candidata proposa incorporar a l'AGi tant representants d'Aena com membres de la taula de programació de vols de l'aeroport de Barcelona. «Les institucions han d'actuar pel benefici comú de la demarcació, i no fer-se retrets de qui aporta més o menys», subratlla.

La cap de llista del PPC, Maria Àngels Olmedo, veu prioritari el baixado i recorda que, a més, és una reivindicació històrica del territori. Olmedo diu que cal que el projecte sigui una realitat i que, malgrat la situació actual, cal fer les coses «bé». Per a la candidata, l'estació és «vital» tenint en compte la davallada estrepitosa de passatgers que ha patit Vilobí.

La postura d'aquests sis caps de llista, però, xoca amb els de la CUP, els comuns i Vox, que no creuen que, ara mateix, calgui apostar per tirar endavant aquesta infraestructura. El candidat de la CUP, Dani Cornellà, diu que el projecte «ara és menys necessari que mai», tenint en compte que l'aeroport «ha perdut molta embranzida». Per al cap de llista de la CUP, el que cal és impulsar la xarxa de transport públic.

Per als comuns, el baixador tampoc és una «prioritat». La candidata, Rosa Lluch, admet que molts volen que l'aeroport gironí es converteixi en quarta pista del Prat però que, per contra, ells defensen un model aeroportuari que «no faci necessària una contínua ampliació». En canvi, proposa la creació d'un tren-tram Girona Costa Brava, «l'antic projecte de la l'anella de les Gavarres».

Finalment, el candidat de Vox, Alberto Tarradas, diu que el baixador «no és necessari» a dia d'avui, tenint en compte que ja hi ha «una altra estació a escassos 14 quilòmetres.