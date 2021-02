Vox es refereix a Ripoll com a «bressol del gihadisme»

Veïns de Ripoll han rebut aquest dimarts la comitiva de Vox amb cartells, clàxons i crits de "fora feixistes dels nostres pobles". Tant el candidat a les eleccions catalanes a la Generalitat, Ignacio Garriga, com la presidenta del partit a Madrid, Rocío Monasterio, s'han referit a la ciutat com a "bressol del gihadisme". Vox ha aprofitat la visita al municipi on vivia l'imam acusat dels atemptats del 17-A per tornar a vincular Ripoll amb el terrorisme, i la immigració amb el "totalitarisme de l'Islam". Després dels parlaments, la comitiva de Vox, per primera vegada aquesta campanya, ha caminat pels carrers del municipi. L'objectiu era arribar fins a la mesquita. Ho han aconseguit, seguits per un grup de manifestants i custodiats pels Mossos.