Xocs, cops de porta i línies vermelles

Sobre la taula del joc electoral a Catalunya hi hauria ara mateix quatre propostes de Govern. Junts es manté en l'aliança independentista vigent amb ERC i la CUP, mentre que el seu soci republicà vol experimentar un pacte que incorpori els comuns i, hipotèticament, el PDeCAT per diluir el protagonisme de JxCat i excloure el PSC. En paral·lel, els socialistes insisteixen a trencar els bloquejos actuals i traslladar a la Generalitat la fórmula que manté Pedro Sánchez a La Moncloa: un acord amb els comuns amb la col·laboració d'ERC. I les dretes, per part seva, desitgen un front constitucionalista amb el PSC que desallotgi l'independentisme de l'executiu català.

La matemàtica demoscòpica, per ara, només dona viabilitat a les tres primeres opcions. Però pel que s'està escoltant a la primera part d'aquesta campanya electoral, qui busqui suports per ser president del 14 de febrer haurà de patir per aconseguir la fita. És habitual que les promeses se les endugui el vent i les línies vermelles es dilueixin amb el temps, però un cop d'ull als programes electorals -els que s'han presentat, perquè Cs i el PP no ho han fet- permet constatar que el procés no serà l'únic motiu del xoc en les complicades negociacions postelectorals que es preveuen. No serà l'únic, però molt probablement el full de ruta independentista tornarà a estar a l'epicentre.

El triple empat que reflecteixen les enquestes dona força als desencontres i, per exemple, ha trencat la treva que Junts i ERC volien aparentar per concentrar-se en el combat contra el seu adversari comú: el PSC. La presidenciable de JxCat, Laura Borràs, va llançar dissabte passat la que probablement sigui la seva proposta estrella en el terreny sobiranista: si l'independentisme supera el 50% dels vots, activarà la declaració unilateral d'independència (DUI) del 27 d'octubre de 2017.

Cop de porta sever

Una promesa que ahir va rebre un cop de porta sever de tots els seus companys de bloc independentista, tant en l'entrevista del seu candidat, Pere Aragonès, a El Periódico, com del PDeCAT, però també de la CUP i, fins i tot, d'altres forces nacionalistes com el PNB. Borràs va acabar acusant ERC de portar l'independentisme a una «via morta» amb el seu pragmatisme.

Aragonès és clar: «La independència no s'aconseguirà per molt que la declarem 15 vegades, sinó perquè s'hagin aconseguit majories molt àmplies i s'hagi superat el 50% no només el 14-F, sinó a totes les eleccions. La proposta de JxCat no ens diu com vol fer la independència. El candidat d'ERC va afegir que «no és una qüestió del que vulguis fer, sinó de com ho pots fer. L'independentisme ha d'agafar-se a la idea que els consensos que ens permeten avançar són el dret a l'autodeterminació i l'amnistia». Els republicans no renuncien a la unilateralitat, però apunten que cal que el sobiranisme disposi de molta més força política per fer-la servir si el Govern es nega a pactar un referèndum d'autodeterminació.

Desempolsar la DUI no va generar entusiasme ni a la CUP. La candidata anticapitalista, Dolors Sabater, va renegar de la iniciativa de JxCat emmarcant-la en l'«independentisme màgic» i va retreure als socis al Govern haver «desaprofitat el llegat de l'1-O» durant tres anys de mandat en què han comptat amb una majoria independentista a l'hemicicle català. «No s'ha avançat ni una mica en el camí cap a l'autodeterminació i a fer efectiva aquesta república catalana», va inquirir Sabater, qüestionant que es reprengui aquesta idea en plena contesa electoral per esgarrapar vots del mateix bloc.

«La DUI es va fer després de l'important resultat llegat de l'1-O i el 3-O i no es va mantenir [...] Cal preguntar-se: això que estem prometent, com ho mantindrem? Què hi haurà d'un dia per a un altre de diferent del que hi ha hagut fins ara?», va qüestionar Sabater a Borràs en una roda de premsa telemàtica organitzada per Efe.

També va retreure a la Generalitat no tenir-ho tot «a punt» el 2017 i va esbossar les línies de treball perquè una DUI es materialitzi: enfortir les estructures de país, controlar els sectors i la producció amb un pla per a la reindustrialització, i augmentar la sobirania econòmica i energètica: «Quan després de l'1-O les grans empreses sotmeses a les oligarquies van començar a amenaçar amb que marxarien del país, a més d'un polític li van tremolar les cames. No ho podem permetre», va postil·lar.

Els cupaires consideren que actualment no es donen les condicions per emprendre aquesta via, i posen sobre la taula la necessitat de celebrar un altre referèndum abans del 2025, quan es preveu que s'esgoti la propera legislatura, aquesta vegada «amb totes les garanties perquè pugui ser efectiu».

Curiosament, Sabater va coincidir en cert sentit amb la posició d'un partit antagonista ideològicament de la CUP: el PDECat. La seva candidata, Àngels Chacón, va titllar de «frívoles, simples, simplistes, demagògiques» les propostes de Borràs i va apostar per buscar un reconeixement internacional per a un referèndum pactat amb l'Estat.

El PNB, contra el «tot o res»

Al costat de Chacón, en una roda de premsa, el president de l'EBB del PNB, Andoni Orduzar, també va qüestionar l'estratègia del «tot o res» en el terreny independentista. «El debat de tot o res sol acabar en res», va afirmar, i va afegir que «hem de ser conscients del món en què vivim, del realisme polític, i la millor manera per arribar a la independència és ser cada dia menys dependents, que cada dia tinguem més capacitat d'autogovern i l'executem millor», va argumentar Ortuzar. Chacón va acusar Borràs de fer «declaracions frívoles, simplistes, demagògiques» i va demanar «treballar seriosament per assolir la independència».

Després d'aquestes declaracions, Borràs va mantenir la seva proposta d'un Govern de la mà d'ERC i la CUP però va insistir que ella ambiciona «el tot», pel que fa a la independència, i a més va assegurar que reclama «fer la independència ara, no en un futur».

Òmnium Cultural va reunir ahir els presos independentistes per l'1-O entre míting i míting per oferir una fotografia conjunta per l'amnistia i animar a la participació del sobiranisme en els comicis del proper 14 de febrer. Una imatge amb la qual van pretendre exhibir unitat en temps de contesa electoral, una treva entre ineludibles recels partidistes per la proximitat de la cita en què es mesuraran a les urnes.L'exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'exlíder de l'ANC i secretari general de Junts, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, van posar junts després d'abandonar la setmana passada els respectius centres penitenciaris en els quals compleixen condemna en virtut del tercer grau.En els jardins de Palau Robert de Barcelona, ??els independentistes que van impulsar el referèndum de l'1-O es van situar un al costat de l'altre amb les cartilles de la declaració conjunta que els va tocar recitar.Després de reproduir un vídeo amb fragments dels al·legats que van pronunciar a la fi de l'judici delProcés, cada un d'ells va llegir una part de la declaració en la qual van considerar que les impugnacions que han propiciat que el TSJC anul·li el decret d'ajornament de les eleccions i la decisió final dels jutges formen part d'una «operació de l'Estat».