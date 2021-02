Allau de recursos de membres de les meses i rècord de vot per correu

Un home realitza el tràmit per votar per correu.

Un home realitza el tràmit per votar per correu. ricard cugat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va informar ahir que 9.109 persones han presentat recurs contra la seva elecció com a membres de les meses electorals del 14-F. Les dades són parcials, ofertes al TSJC per part d'algunes juntes electorals de zona, i no es poden comparar amb conteses electorals similars en rang per falta de dades.

Fins al 29 de gener, la junta de Barcelona havia rebut 3.250 recursos; la de Granollers, 849; la de Terrassa, 622, i la de Sant Feliu de Llobregat, 838. Fins al 2 de febrer, la de Vic va rebre 463 peticions; la de Vilanova i la Geltrú, 356; la d'Igualada, 384; la de Sabadell, 1.012; la d'Arenys de Mar, 648, i la de Reus, un total de 687.

El termini per impugnar és de set dies naturals des que es rep la notificació, tot i que les juntes electorals també estudien, esgotat el termini, les causes sobrevingudes. El total de persones elegides com a titulars és de 27.417 i com a suplents, 54.834, cosa que situa en 82.251 els involucrats en el procés electoral.

En paral·lel, la campanya per cridar al sufragi per via postal i així evitar aglomeracions als col·legis electorals, impulsada per la Generalitat, recull els seus fruits. La pandèmia i les restriccions que se'n deriven són els detonants que les sol·licituds per votar per correu a les eleccions s'hagin disparat fins a superar rècords històrics. Segons el Govern, s'han registrat 183.000 sol·licituds, una xifra que suposa un increment del 180% respecte als últims comicis autonòmics, del 21 de desembre de 2017. Els ciutadans poden seguir sol·licitant aquesta modalitat de vot fins a divendres que ve a les dues de la tarda.

Fonts de la Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència van assegurar que aquestes xifres signifiquen el màxim absolut de vot per correu en uns comicis celebrats a Catalunya, superant les 170.000 sol·licituds a les eleccions generals de 2016.