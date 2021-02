La candidata de la CUP no té clar si es vacunarà contra la Covid

Les vacunes contra la Covid-19 desenvolupades en un temps rècord són un èxit científic que s'enfronta a diferents reptes: el ritme de producció i subministrament no és l'esperat fa uns mesos i el rebuig social de part de població a les vacunes. Hi ha prop d'un 30% de persones, segons les últimes enquestes, rebutja vacunar-se o planteja dubtes.

Entre aquestes últimes sembla haver-hi, Dolors Sabater, candidata de la CUP a la presidència de la Generalitat en les eleccions catalanes del 14-F. En una entrevista a RAC1 ha dit que vacunar-se era una opció, que ha d'analitzar els pros i contres, i que ho consultarà amb els seus metges de confiança.

En un primer moment, ha dit que es vacunaria quan fos el moment i que a la seva família ja hi havia gent vacunada. Però després ha matitzat: "en tot cas si em vacunaré o no, consultaré amb els metges de confiança per veure els pros i contres, però és una opció, evidentment que està damunt la taula".

Sabater també ha denunciat l'"escàndol que la vacunació estigui subjecte als interessos de les farmacèutiques".

Borràs, Sabater i les imputacions per corrupció

En la mateixa entrevista han preguntat a Sabater sobre un possible suport de la seva formació a la investidura de Laura Borràs com a presidenta atès que el programa electoral de la CUP es diu que "el investigats per corrupció no s'haurien de poder presentar a les llistes electorals". Segons Sabater, el de Laura Borràs és un cas "d'extrema complexitat", i que el seu eventual suport a la candidata de JxCat "no té a veure amb la persona, sinó amb el projecte".

Avui mateix, Borràs ha recordat que Sabater també està imputada. "Deixarà per això de ser candidata de la CUP?", es pregutava. Borràs es referia a la querella per prevaricació presentada per una constructora contra diversos membres del ple de l'ajuntament de Badalona acusant-los de suspendre la concessió de llicències d'obres per afavorir a una entitat afí. Segons Sabater l'acordar de ple "que no te cap fissura legal" i que "no és un cas de corrupció".

Sabater, però, sí que ha retret a la candidata de JxCat que digui que "aixecaran la DUI", mentre que en el programa diuen que faran un referèndum, i que en tot cas no expliqui com posaran en marxa una declaració unilateral com la del 27 d'octubre del 2017.

L'aspirant a diputada també ha reiterat que deixarà de ser regidora a Badalona si aconsegueix l'escó, alhora que ha subratllat no ser militant de la CUP, cosa que segons ella, demostra que l'actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, "no tenia raó ni la té ara" quan l'etiquetava com a cupaire.

Majoria independentista, per a què?

La candidata de la CUP també ha dit que si les formacions independentistes superen el 50% dels vots el 14-F "seria bona notícia i demostraria la resiliència i la voluntat del poble de Catalunya per autodeterminar-se". Pèro també ha recordat que en la darrera legislatura, al Parlament, ja hi havia una majoria independentista. "I no ha passat res: no s'ha avançat en la declaració d'independència del 27 d'octubre i no s'ha avançat en polítiques públiques que millorin la vida de la gent".