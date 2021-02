Carrizosa diu que la taula de diàleg «és més aviat de xantatge»

El presidenciable de Ciutadans a les eleccions del 14 de febrer, Carlos Carrizosa, va criticar ahir des de Girona que el Congrés pugui aprovar aquesta setmana una moció d'ERC que proposa reactivar la taula de diàleg entre el Govern espanyol i la Generalitat, amb els vots del PSOE i Unides Podem. Per a l'aspirant a la Generalitat, la reunió «es diu de diàleg però en realitat només té els partits independentistes i el PSOE». «No ens sembla una taula de diàleg perquè hi ha molta més Catalunya que el que representen els partits independentistes», va reflexionar, i va considerar que és «més aviat una taula de xantatge». «Per tant, no és una taula representativa ni institucional», va concloure.

Visita al sector comercial

Carrizosa va fer aquestes declaracions des de Girona, on es va reunir amb comerciants i posteriorment va atendre la premsa al costat del cap de llista de Cs per la demarcació, Jean Castel. Carrizosa va criticar les «falses promeses» de JxCat i ERC, tant pel que fa a la consecució de la independència de Catalunya com per com volen solucionar la situació creada per la pandèmia de covid-19. També va retreure als partits de l'actual Govern que parlin d'amnistia als condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre i en canvi «als autònoms no se'ls amnistiïn les quotes». «Només els vots concentrats en Cs podran propiciar un canvi de veritat», va garantir, ja que un nou Govern sobiranista suposaria l'«immobilisme», va afegir.