Casado critica des de Figueres que Sánchez inaugurés un tram de l'AVE en campanya

El president del PP, Pablo Casado, va denunciar ahir en una visita a Figueres que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha incomplert «tota la normativa electoral» en inaugurar dilluns el tram de l'AVE entre Madrid i Múrcia que s'integra al corredor mediterrani. Casado va apel·lar a la Junta Electoral Central perquè determini si l'acte va en contra del «joc net» a la campanya de les eleccions al Parlament. Casado va recordar que el corredor mediterrani té un gran impacte a Catalunya i va assegurar que el PP reclama l'execució de projectes pendents, com l'estació a l'aeroport de Girona. En aquest sentit, el president popular també va retreure al Govern espanyol que el tram murcià hagi arribat «amb dos anys de retard».

Casado va parlar d'infraestructures durant una visita a Figueres, on també es va comprometre a reclamar per a les comarques gironines el desdoblament dels trams de l'N-II amb més incidència d'accidents, l'autovia de Llançà, la variant d'Olot, el perllongament de la C-32 o el condicionament de l'N-260.

En matèria econòmica, Casado va definir el pla de rescat dels sectors més afectats per la crisi econòmica, com l'oci, la restauració, el turisme o la cultura. El candidat del PPC a Catalunya, Alejandro Fernández, porta al seu programa electoral un pla en clau catalana i ahir Casado en va fer l'extrapolació per al conjunt de l'Estat.

Els populars proposen l'IVA reduït del 4% per al sector turístic, programes d'injecció directa de fons per a l'hostaleria, allargar els ERTOs fins que el sector es recuperi, exonerar els autònoms de les quotes per cessament d'activitat i compensar-los els costos fixos, excepcions fiscals municipals, l'ajornament dels deutes tributaris de les empreses afectades per la pandèmia, l'ús dels fons europeus per promoure el turisme o la reducció de les taxes aeroportuàries per incentivar el turisme internacional quan s'aixequin les restriccions.

Sobre la campanya catalana, Casado va tornar a insistir en la possibilitat que el PSC pacti amb partits independentistes i va recordar els acords per a la investidura de Pedro Sánchez, per a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat o els de diferents ajuntaments i administracions catalanes com la Diputació de Barcelona.