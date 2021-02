Crits contra Vox per anomenar Ripoll «bressol del jihadisme»

Veïns de Ripoll van rebre ahir la comitiva de Vox que visita el municipi amb cartells, clàxons i crits de «fora feixistes dels nostres pobles». Tant el candidat a la Generalitat, Ignacio Garriga, com la presidenta del partit a Madrid, Rocío Monasterio, es van referir a la ciutat com a «bressol del jihadisme». Vox va aprofitar la visita al poble on vivien els acusats dels atemptats del 17-A per tornar a vincular Ripoll amb el terrorisme, i la immigració amb el «totalitarisme de l'Islam». Després dels parlaments, la comitiva de Vox va caminar pels carrers del municipi. L'objectiu era arribar fins a la mesquita per fer-se la foto. Ho van aconseguit, custodiats pels Mossos i entre escridassades.

Un grup d'autoanomenats antifeixistes els va esperar a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll, i, novament, els Mossos van fer un cordó policial per evitar que arribessin fins al grup d'extrema dreta. Tot i que els manifestants van reivindicar el seu dret d'estar a la plaça, els agents els van fer retrocedir fins a la vorera de l'altra banda del carrer.

Garriga va tornar a denunciar la «creixent islamització de Catalunya, des del bressol del jihadisme», i va insistir en denunciar la «permissivitat de la resta de partits amb l'islamisme radical» que, va assegurar, està instal·lat a Ripoll, sense aportar, però, dades ni fets objectivables.

Per la seva banda, Rocío Monasterio va lamentar que «només se senti parlar de Ripoll relacionant-la amb els enemics de la llibertat», mentre va insistir en el municipi amb el terrorisme i amb l'imam que «va instigar els seus per cometre el terrible atemptat del 17-A».