ERC defensa una estratègia territorialitzada per a la recuperació del turisme

La cap de llista d'ERC per Girona, Teresa Jordà, va considerar ahir que la recuperació econòmica passa per «ajudar el sector turístic com un dels actors motors econòmics del país». A més, va subratllar la «importància» de crear «una estratègia territorialitzada amb els agents locals i la recuperació del client internacional aquest estiu», mentre s'incentiva també el retorn del turisme de proximitat.

La cap de llista republicana va indicar que els «objectius clau» per fer efectiva aquesta recu?peració haurien de passar per «l'augment de la despesa per ?visitant, la descentralització arreu del país per evitar grans aglomeracions i l'aposta per la diversificació també de l'origen dels ?visitants i de la desestacionalització».

«Tenim la sort de viure en unes comarques gironines que ho tenen tot: cultura, gastronomia, història, patrimoni, entorn natural i una oferta turística excel·lent», va assenyalar la cap de llista republicana. «Per tant, ho tenim tot per promoure una descentralització del turisme, a la demarcació, i també arreu del país, va afegir. En aquest sentit, va agrair que «tenim un sector resilient que està demostrant la seva capacitat per gestionar» els problemes.

«Compromís» del Govern

Jordà va reiterar el «compromís del Govern» per ajudar autònoms, petits empresaris i empreses per sostenir el múscul i el teixit ?empresarial fins que la demanda es recuperi. «Però a curt termini és imprescindible que el Govern espanyol, i ja que no fa cap tipus d'ajuda, com a mínim perllongui els ERTOS fins que es regularitzi la situació», va reivindicar.

Finalment, la cap de llista de la demarcació de Girona va concloure que del treball conjunt amb el sector s'ha d'apostar per aquelles mesures que puguin «associar Catalunya a un destí turístic segur davant dels canvis que s'estan produint».