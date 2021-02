La Junta Electoral ordena retirar la pancarta de l'ANC al Pont de Pedra

Cedida per l'ANC

La Junta Electoral de Zona (JEZ) conclou que la pancarta que l'ANC va penjar al Pont de Pedra de Girona "vulnera la neutralitat política". La lona gegant porta per lema 'L'1-O vam votar sí, perseverem! Vota independència!'. Des del dissabte, membres de l'Assemblea la treien cada vespre i la tornaven a posar l'endemà, però aquest dimecres no s'ha tornat a penjar. La Junta Electoral, però, en resposta a una denúncia de Cs, afirma que el lema "és un signe d'identificació política d'un ampli sector de la ciutadania catalana, però en cap cas de la totalitat". I tot i que la lona gegant no s'hagi penjat a cap edifici oficial, la JEZ conclou que "la seva exhibició en un dels principals ponts de Girona en període electoral vulnera la neutralitat".

Membres de l'ANC van penjar la lona gegant al Pont de Pedra de Girona dissabte passat. La pancarta porta per lema 'L'1-O vam votar sí, perseverem! Vota independència!'. A sota a l'esquerra, s'hi veu el dibuix d'una urna amb les paraules 'Eleccions 2021' i a l'altre costat, a la dreta, el logotip de l'Assemblea.

Cada vespre, l'ANC retira la pancarta i la torna a penjar l'endemà al matí. Aquest dimecres, però, de moment no s'ha tornat a penjar. Es desconeix si es posarà en un altre lloc o no de la ciutat.

Cs va portar l'exhibició de la lona gegant davant la Junta Electoral. I ara, la JEZ ha resolt que la pancarta "vulnera la neutralitat política". La resolució, d'entrada, recorda que la llei electoral encomana a la Junta "preservar la igualtat en el sufragi" i prohibeix que "els poders públics prenguin partit a les eleccions".

"A això s'hi ha d'afegir que les llibertats ideològiques i d'expressió són drets fonamentals de les persones, no dels governants", continua l'escrit de la JEZ. I hi afegeix: "De manera que els ciutadans els poden exercir sense més restriccions que aquelles que imposi el respecte cap als demés".

I aquest és, de fet, l'argument central que fa servir la Junta per ordenar la retirada de la pancarta gegant. "L'expressió 'L'1-O vam votar sí, perseverem! Vota independència' s'utilitza com a signe d'identificació política d'un sector ampli de la ciutadania catalana, però en cap cas de la totalitat de la mateixa", recull la resolució de la JEZ.

A més, l'escrit s'empara en el fet que al Pont de Pedra no s'hi pot penjar propaganda electoral. "Aquesta pancarta no s'ha col·locat en un dels llocs públics habilitats per a posar-hi propaganda electoral; per tant, la seva exhibició en un dels ponts principals de Girona en període electoral vulnera la neutralitat", conclou la JEZ.

Per això, la Junta Electoral ordena a l'Ajuntament de Girona que retiri la lona gegant "en un termini màxim de 24 hores". De moment, però, el consistori no caldrà que executi el requeriment; perquè aquest matí la pancarta de l'ANC no s'ha tornat a penjar al Pont de Pedra.

Sigui com sigui, el cap de llista de Cs per Girona, Jean Castel, destaca la resolució de la JEZ. "Novament, ens torna a donar la raó", ha dit, en referència també a les altres denúncies que ha interposat el partit liberal. Castel, que s'ha referit a la lona com "propaganda separatista", ha assegurat que "Ciutadans seguirà defensant la neutralitat institucional i el constitucionalisme a la província".