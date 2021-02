La Junta Electoral preveu dificultats per constituir meses i estudia buscar voluntaris

La Junta Electoral de Barcelona preveu dificultats per constituir meses durant les eleccions a Catalunya del 14-F i estudia la possibilitat d'incorporar voluntaris. "En aquestes eleccions serà un vertader problema el que pugui ocórrer de 8 a 9 en més d'una mesa electoral". Així s'ha expressat en declaracions a Rac 1 el president de la junta de zona de Barcelona, Santiago García, que ha reclamat al TSJC i a la Generalitat metges forenses per poder valorar correctament les excuses presentades per més de 3.000 persones a Barcelona. Segons ha dit, el gruix són per malaltia. Es tracta d'un nombre molt elevat de queixes en comparació amb altres comicis, quan no s'arriba al miler. "Està clar que la gent té por", ha dit.

García ha recordat que la llei preveu que els primers que vagin a votar puguin quedar-se com a membres de la mesa si és necessari, però des de la junta s'intenta buscar solucions alternatives, com ara "comptar amb voluntaris" i també "tractar d'estar molt a sobre de la constitució de cada mesa de 8 a 9".

Ara estan començant a resoldre les excuses presentades, i tenen fins a 72 hores abans del 14-F per fer-ho. En tot cas, ha reconegut que és "molt valoratiu" i és per això que ha insistit a reclamar l'ajuda de metges forenses. "Ho hem demanat, tant a la Generalitat com al TSJC", ha dit, tot admetent que no està previst legalment.

Sobre la decisió del TSJC de mantenir les eleccions el 14-F, ha indicat que l'argumentació és "impecable". "Una altra cosa és l'oportunitat. Si s'ha equivocat o no ningú pot saber-ho i cadascú pot opinar el que vulgui", ha afegit.