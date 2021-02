La nova proposta d'Oriol Mitjà: No permetre votar presencialment els infectats per covid-19

L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha presentat un escrit a la Junta Electoral Central en què demana que "es faciliti el vot per correu a les persones infectades per covid-19 però no se les permeti votar presencialment al col·legi electoral a les eleccions a Catalunya del 14-F". Mitjà defensa la petició amb arguments com ara que als Estats Units es van infectar membres de mesa a les eleccions, o bé que el dret a la vida i la integritat física "es posaria en risc de forma evident". En aquest context, Mitjà opina que la "vulneració" del dret de sufragi actiu és "adequada" per salvaguardar el dret global de la salut pública. També recorda que el juliol passat hi va haver comicis a Galícia i el País Basc i els infectats de covid "no van poder votar al col·legi electoral".

Mitjà compara les xifres de la pandèmia del moment de les eleccions gallegues i basques amb les actuals i subratlla que les d'ara "són pitjors". Per això entén que per a una situació epidemiològica "igual o pitjor" hi ha d'haver "una mateixa actuació", si no es vol cometre una "vulneració del principi més bàsic d'igualtat constitucionalment reconegut".

Després de recordar el deure de protegir la salut pública que la Constitució Espanyola estableix per als poders públics, a l'escrit que ha presentat a la JEC Mitjà demana que es permeti que el vot per correu s'emeti fins a la data dels comicis.

L'infectòleg alerta que "permetre la concentració de persones al costat de vectors de virus és altament perillós" i subratlla que les mesures de control i seguretat proposades, com ara els Equips de Protecció Individual (EPI) "no mitiguen suficientment el risc".

En aquest sentit recorda que la franja establerta de set a vuit del vespre perquè votin presencialment les persones infectades és "una recomanació", per la qual cosa, l'accés de contagiats a les meses "es pot produir al llarg de tota la jornada".