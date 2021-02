El CIS situa el PSC com a primera força per davant d'ERC i JxCat a les eleccions catalanes

El PSC serà la força més votada a les eleccions del 14 de febrer, segons el sondeig 'flash' del CIS que li atorga un 23,7% dels sufragis. Són quatre punts més que ERC, que segons l'enquesta que s'ha fet pública aquest dijous obtindria el 19,9% de les paperetes. JxCat (14,6%) quedaria en tercera posició, i per darrere seu, a molts distància En Comú Podem (8,9%). L'enquesta recull la caiguda de Cs fins a la cinquena posició (7,9% dels vots), i situa darrere seu Vox (6,9%) i la CUP (6,8%). Precisament Vox superaria en un punt el PP (5,8%). El PDeCAT es quedaria amb un 1,5% dels vots, i el PNB el 0,2%. La majoria independentista quedaria lluny del 50% perquè ERC, JxCat, CUP i PDeCAT sumen el 42,8% dels sufragis.

L'enquesta 'flaix' del CIS aporta resultats diferents respecte al baròmetre que va publicar ara fa dues setmanes, el 21 de gener. El nou sondeig situa el PSC dues dècimes per sota de les estimacions d'aleshores (23,9%). La caiguda seria més pronunciada en el cas d'ERC, que el 21 de gener rebia una estimació de vot del 20,6% dels sufragis i ara es queda amb el 19.9%.

Per contra, el baròmetre 'flaix' recull un augment de dos punts dels vots per a JxCat. El 21 de gener el CIS estimava que seria un 12,5%, i ara augmenta fins al 14,6%. El sondeig també recull una caiguda dels vots d'En Comú Podem respecte a fa dues setmanes El 21 de gener apuntava que el votarien el 9,7% dels electors, i ara és el 8,9%.



Dos punts menys per a Cs

La variació respecte al sondeig de fa dues setmanes és més forta en el cas de Cs. El 21 de gener el CIS estimava que rebria el 9,6% de les paperetes, i ara es queda amb el 7,9%. El PP es queda igual, amb el 5,8% dels vots, i Vox puja lleugerament del 6,6% de fa dues setmanes al 6,9% actual.

El PDeCAT aconseguiria una lleugera remuntada i passaria del 0,7% del 21 de gener a l'1,5%, mentre que el PNC perdria la meitat dels sufragis que tenia, i passaria del 0,4% al 0,2%.

Pel que fa a la suma de les formacions independentistes, ara fa dues setmanes el CIS estimava que entre ERC, JxCat, CUP i PDeCAT rebrien el 39,8% de les paperetes. A nou sondeig 'flaix' ascendeixen fins al 42,8%.

50% dels electors diu que no votarà, que no ho sap o no contesta

El sondeig 'flaix' tenia com a objectiu captar la previsió de vot dels indecisos, però la mateixa enquesta apunta a una gran bossa d'electors que diuen que no saben que votaran (26,3%), que no contesten (11,4%), o que diuen directament que no votaran (12,2%), a més el 0,9% diu que votarà en blanc i el 0,6% que farà vot nul.

És la segona vegada que el CIS fa pública una enquesta d'aquestes característiques –la primera va ser amb motiu de la moció de censura de VOX- però mai fins ara ho havia fet en període de campanya electoral.

L'objectiu d'aquesta enquesta, segons l'ens que dirigeix Félix Tezanos, és "analitzar i identificar les principals tendències i dades de la realitat sociopolítica i electoral fruit de l'alt nombre de persones que prenen les seves decisions de vot durant la campanya".