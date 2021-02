La Junta Electoral planteja que hi hagi voluntaris a les meses

La situació epidemiològica i el balanceig sobre la data de les eleccions ha fet créixer el temor d'alguns ciutadans a acudir als col·legis electorals el proper 14 de febrer. Els uns, com a votants, s'inclinen per sol·licitar el sufragi per correu per evitar el risc de contagi de coronavirus, una modalitat que ja bat rècords històrics. D'altres, elegits membres de les meses electorals després de la realització d'un sorteig, no tenen elecció però sí una basa per evitar acudir si formen part d'un col·lectiu de risc o estan a càrrec de persones dependents. De moment, ja són 16.489 persones de les 82.000 triades per formar part de les meses les que han plantejat objeccions a exercir aquesta tasca a falta de les dades de la província de Girona.

Els titulars i suplents que no compareguin sense causa justificada podrien ser condemnats a una pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint. Segons la Loreg, no es pot constituir una taula sense la presència d'un president i dos vocals. En el cas que no es compleixi aquest requisit, entren en joc els suplents i, si no n'hi ha, la junta electoral designa «lliurement» les persones que hagin d'exercir el seu deure «i fins i tot ordena que formin part d'ella algun dels electors que es trobi presents al local en aquell moment».

Segons les recomanacions de la Generalitat, els col·lectius de risc han de votar de 9 a 12 del matí, per d'aquesta manera evitar creuar-se amb la resta de la població, però fonts de la Generalitat asseguren que s'ha d'interpretar la norma en el sentit ampli i estan convençuts que la junta electoral triarà representants de l'administració o fins i tot apoderats abans que persones vulnerables que vagin a exercir el seu dret al vot a primera hora.

Els recursos

El president de la Junta Electoral de Barcelona, el jutge Santiago García, explica que davant les aparents dificultats de formar les meses electorals s'està estudiant la possibilitat de crear una borsa de voluntaris per cobrir aquests llocs. El nombre d'excuses que han estat presentades fins ara a la seva zona puja a unes 3.000, quan en anteriors eleccions fregaven les 600 o 700. «La gent té por i no està tan predisposada com en altres comicis», admet l'expert. Segons la seva opinió, «hi ha un risc evident» que hi hagi problemes per formar les taules. Si s'accepten els recursos, se celebra un altre sorteig fins a 72 hores abans de la votació. Les causes sobrevingudes s'estudien fins al mateix dia de la votació.

Una mesura excepcional

El doctor i professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona Josep Maria Aguirre apunta que la mesura que planteja García és excepcional i que, malgrat no estar escrita a la Loreg, la llei deixa «una enorme discrecionalitat» a les juntes electorals perquè prenguin aquest tipus d'iniciatives. «El que proposa és un pla b interpretant en un sentit ampli elque estableix la llei per avançar-se al que pugui succeir. Està estructurant una solució operativa, factible i ràpida que és obrir una bossa voluntària, preferiblement formada per funcionaris o treballadors públics per garantir el principi d'objectivitat», postil·la l'expert.