Les baixes en les meses provoquen desconcert en l'administració

L'allau de recursos de membres de les meses electorals contra el seu nomenament ha activat les alertes de les 31 juntes electorals de zona i dels ajuntaments catalans, que ja s'han posat a treballar per garantir que diumenge 14 de febrer a les nou del mati s'obrin totes les escoles electorals. Almenys 20.579 ciutadans, 1.234 d'ells a Girona, han presentat impugnacions d'un total de 82.251 persones designades. Això suposa el 25,02% dels elegits per sorteig, i la xifra serà més alta perquè les facilitades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) són parcials, ja que no tots els ens electorals han ofert dades.

Els designats disposen de set dies naturals per presentar al·legacions davant la junta electoral de zona i aquesta ha de resoldre en el termini de cinc dies. En cas que estimi el recurs, comunica la substitució al primer suplent. Si aquest també estigués impossibilitat per exercir el càrrec, l'assumiria el segon suplent, i, si tampoc pogués, la junta electoral de zona «si hi ha temps per fer-ho, procedirà a nomenar-ne un altre, si cal». En les causes sobrevingudes, aquelles que no s'han pogut estudiar 72 hores abans de l'inici de la votació, l'òrgan electoral designa «lliurement» les persones que hagin d'exercir el seu deure «i fins i tot ordenar que formi part de la mesa algun dels electors que es trobi present en el local».

És a dir, pot haver-hi nous nomenaments mentre es van calculant les impugnacions, però això no és excepcional, succeeix a totes les conteses electorals. El que sí que és nou, i polèmic, és l'obertura d'una borsa de voluntaris com va plantejar el president de la Junta Electoral de Barcelona, ??el jutge Santiago García. Aquest extrem no es contempla a la Loreg, de manera que el debat està servit. Alguns experts opinen que pot encaixar si s'interpreta la llei de forma àmplia, mentre que el síndic de greuges assegura que no té cabuda legal. «Això no compleix la legalitat, quelcom que sí hagués succeït si s'hagués acceptat la reforma legislativa per ampliar el nombre de suplents que vaig proposar», va apuntar en roda de premsa, i va defensar que la selecció ha de guiar-se «per criteris objectius i aleatoris».

Després de l'enrenou, García va explicar a Efe que la idea de recórrer a voluntaris per suplir possibles vacants a les meses electorals procedia de la Conselleria d'Acció Exterior -encarregada dels processos electorals- i de l'Ajuntament de Barcelona. No obstant això, el Govern va recordar que la tasca de garantir la logística és de les juntes electorals de zona. «Des de la Conselleria hem treballat i seguim treballant per uns col·legis i unes meses segures. Estem segurs que la JEC també farà tot el que calgui per garantir la constitució de les meses. Cada un amb la responsabilitat que li correspon», va destacar el conseller Bernat Solé en un tuit.

Davant la por a la manca d'efectius per constituir les meses electorals, els consistoris han obert vies diferents. L'Ajuntament de Barcelona,??per exemple, està a l'espera de rebre ordres de la junta electoral per «complir qualsevol requeriment o instrucció» i no ha innovat, s'ha limitat a substituir els que veuen acceptades les excuses. En canvi, el consistori de Terrassa ja va incloure més suplents del que és habitual en el sorteig com a prevenció, concretament 12 i no 9 (tres titulars i sis suplents), de la mateixa forma que a Cubelles, on van escollir fins a vuit persones per a cada càrrec. A l'Hospitalet van ser més imaginatius i van designar unes lletres de tall, una síl·laba, i tots els que comencen per aquesta reben una notificació si és necessari. A municipis més petits, les meses hauran de constituir-se amb suplents de pobles propers.